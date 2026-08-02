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'আমাদের বহু নেতাও এই মধুতে আসক্ত...'! তোলাবাজি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: একাধিক বিতর্কিত বিষয়ে মুখ খুললেন রাজনৈতিক নেতা দিলীপ ঘোষ। তসলিমা নাসরিন-জয় গোস্বামী বিতর্ক, মৌলবাদ ও রাজ্যে মাফিয়ারাজ নিয়ে তিনি বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ করেন। পাশাপাশি, নিজের দলের নতুন বিধায়ক ও নেতাদের তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে কঠোর বার্তা দেন তিনি।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 02, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:07 AM IST
'আমাদের বহু নেতাও এই মধুতে আসক্ত...'! তোলাবাজি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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