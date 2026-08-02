'আমাদের বহু নেতাও এই মধুতে আসক্ত...'! তোলাবাজি নিয়ে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

নান্টু হাজরা: তসলিমা নাসরিন ও জয় গোস্বামী বিতর্ক, মৌলবাদ, মাফিয়া গ্রেপ্তার এবং নিজের দলের নেতাদের তোলাবাজি—নানা বিষয়ে খোলামেলা কথা বললেন রাজনৈতিক নেতা দিলীপ ঘোষ। বিরোধী দলের কড়া সমালোচনা করেছেন তিনি। পাশাপাশি, স্বদলের ভুলত্রুটি নিয়েও স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন।
তসলিমা নাসরিন ফেরা জয় গোস্বামীকে মঞ্চে উঠতে মানা
তসলিমা নাসরিন লেখিকা তাঁর লেখা নিয়ে দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু তাঁকে দেশছাড়া করা হয়েছিল রাজ্য ছাড়া করা হয়েছিল। আমাদের সরকার তাঁকে ফিরিয়ে এনে সম্মান দিয়েছে। কিন্তু যাঁরা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তাদেরকে কেন মঞ্চে ডেকে সম্মান দেওয়া হবে। তাই জন্য জনগণের তরফ থেকে প্রতিবাদ এসেছে। সেকুলারের নামে বাঙালির নামে বড় বড় কথা বলত তারা কেন তসলিমার পক্ষে দাঁড়ায়নি? তিনি কি বাঙালি নন। মানুষের রোষ আছে, মানুষ দেখছে তাই এটা স্বাভাবিক।
বরকতি সাহেবের বক্তব্য বাম নেতা নিয়ে
বরকতীর কথা ভুলে যান। আমি বলেছিলাম লুঙ্গি খুলে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবো, দম আছে করার যা করার করে দিয়েছেন আর নয়। যে রাজনৈতিক নেতা বা সরকার মৌলবাদী চিন্তাভাবনাকে প্রশ্রয় দিয়েছে তাদেরও বিদায় দিয়েছে। আল্লাহকে দোয়া মানুষ ভালো থাকুন।
বোরকোতি সাহেবের বক্তব্য
যে মৌলবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে এরা তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে প্রাক্তন সরকার মানুষ তাদেরকে বিদায় করেছে।
বাম নেতাদের পাশে দাঁড়ানো
এর আগে যখন বরকতী সাহেব উল্টোপাল্টা মন্তব্য করত কখন বাম নেতারা তার বিরোধিতা করেছিল। এর ওটাই কাজ তাই সেটাই করছি।
বীরভূমে মাফিয়া গ্রেফতার তার বাড়িতে টাকা উদ্ধার
পশ্চিমবঙ্গ যে পিছিয়ে আছে তার কারণ এই মাফিয়ারা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদেরকে ধরছে সম্পত্তি বার করা হবে। ধীরে ধীরে সবার কাছে সরকারের আইনের হাত পৌঁছবে।
মাফিয়া বান্ধবী গ্রেফতার
বন্ধুবান্ধব অনেক লোক আছে যাদের মাধ্যমে এই টাকাগুলো তারা ব্যবহার করত অনেক ইতিহাস আছে। আমরা জানতাম বলার ছিল কিন্তু কেউ সোনার ছিল না। এখন সরকার এসেছে আইনের মাধ্যমে ব্যবস্থা হবে।
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমা চাওয়া
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সবার অভিভাবক। বাচ্চারা ভুল করলে আমরা মাফ করব। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে ১৮ বছরের নীচে যারা দোষ করেছে তাদেরকে সাজা না দিতে। যে অর্বাচীনরা তাদের পরিবারের সংস্কার বা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত তার সংস্কার ভুলে গিয়ে ভারতবর্ষকে অপমান করতে নেমে পড়েছে তাদেরকে ধিক্কার। প্রধানমন্ত্রী অভিভাবক হিসেবে তাদেরকে ক্ষমা করেছে।
রাজ্যে তোলাবাজির অভিযোগ একাধিক বিজেপি বিধায়ক এবং নেতার বিরুদ্ধে
তোলাবাজির সংস্কৃতি এত তাড়াতাড়ি উঠে যাবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। পুলিসকে বলা হয়েছে অভিযোগ আসলে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমাদের বহু নেতা আছে যারা এই মধুতে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে পার্টি নজর রেখেছে চেষ্টা করছে। পার্টির মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। এরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে যারা মানুষকে কষ্ট দিয়েছিল তাদের সঙ্গে। মানুষ যে উদ্দেশ্য বদল করেছে সেটা যেন আমরা ভুলে না যাই।
ঘনিষ্ঠ হতে কি আছে রাজনীতিতে সব চলে। চর্চার বিষয় হয়েছে এটা সতর্ক থাকা উচিত। সতর্ক আছে কর্মীরা। অভিযোগ জানাচ্ছে এসে।
যারা কখনও প্রশাসন দেখেনি ক্ষমতার সাধ পেয়েছে নতুন নতুন ধড়াকে সরা জ্ঞান করছে। মুখের ভাষা বদলে গেছে। ছয় মাস যেতে দিন পার্টি ব্যবস্থা নেবে। নতুন বিধায়ক হয়েছে যারা তারা মিশে যাচ্ছে ঘনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)