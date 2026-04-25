Dilip Ghosh on Jadavpur University Controversy: 'অসভ্য তৈরির ফ্যাক্টরি যাদবপুর, আমরা ওখানে সার্জিকাল স্ট্রাইক করেছিলাম', এবার দিলীপের নিশানায় দেশের শীর্ষ রাজ্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

West Bengal Assembly Election 2026: প্রথম দফার ভোট শেষে ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে হুঙ্কার দিলেন দিলীপ ঘোষ। তৃণমূলের হার থেকে শুরু করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার— একাধিক ইস্যুতে শাসকদল ও বামেদের তীব্র আক্রমণ করলেন তিনি। দিলীপের মতে, ৪ তারিখের পর আসল জয় দেখবে বাংলা।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Apr 25, 2026, 11:40 AM IST
যাদবপুর প্রসঙ্গে দিলীপ

নান্টু হাজরা: প্রথম দফার নির্বাচন মিটতেই ফের চেনা মেজাজে ধরা দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। শনিবার সকালে কলকাতার ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণ সেরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শাসকদল থেকে শুরু করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়— সব ইস্যুতেই চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ শানালেন তিনি। 

প্রথম দফার ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হলেও দ্বিতীয় দফায় গন্ডগোলের আশঙ্কা রয়েছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ সাফ জানান, "তৃণমূল বুঝে গেছে তারা হারছে। সেই কারণেই ওরা অশান্তি করার চেষ্টা করবে। তবে এবার আমরা ওদের কোর এলাকায় ঢুকেছি। যারা গন্ডগোল করার কথা ভাবছে, তারা যেন পরিণাম ভেবে আসে। নির্বাচন কমিশন যে মেজাজে আছে, তাতে সুবিধা করতে পারবে না কেউ।" ভোটারদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ১৫২টি আসনের মতো বাকি এলাকাতেও মানুষ যেন নির্ভয়ে ভোট দেন।

ভাঙড় ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্পর্শকাতর এলাকা নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "গন্ডগোল করতে এলে পিঠে ডান্ডা ভাঙবে। ভাঙড়ে নওশাদ সিদ্দিকী এবং শওকত মোল্লার মধ্যে যে লড়াই চলছে, তা আদতে একটি 'মক ফাইট'। মানুষের নজর কাড়তেই এই নাটক করা হচ্ছে।"

রাজ্যের এসআইআর (SIR) ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাদ যাওয়া ও পুনর্ভুক্তি সংক্রান্ত দাবিকে নসাৎ করে দিলীপবাবু বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই বিএলও-দের দিয়ে সাধারণ মানুষের নাম কাটিয়েছেন। এখন আদালতের নির্দেশে কাজ হওয়ায় তিনি কৃতিত্ব নিতে চাইছেন।" 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বারুইপুরের সভার বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, "যাদবপুর ভালো ছেলেদের পড়ার জায়গা হলেও ওটা এখন দেশবিরোধী কার্যকলাপের আখড়া। ওখানে অসভ্য বানানোর ফ্যাক্টরি খোলা হয়েছে। বাবুল সুপ্রিয় বা রাজ্যপালের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা সবাই দেখেছে। আমরা ওখানে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছিলাম, সেটা যেন কেউ ভুলে না যায়।"

পাশাপাশি ইডির তল্লাশি এবং আম আদমি পার্টির নেতা রাঘব চাড্ডার বিজেপিতে যোগদান নিয়েও কথা বলেন তিনি। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতিমুক্ত করতে ইডি সারা বছর সক্রিয় থাকবে। আর আপ-এর মতো 'ধান্দাবাজদের' দল এখন নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে, কারণ শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন নেতারা বিজেপিতে আসছেন। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে উত্তাপ বাড়াল।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

