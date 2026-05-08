Dilip Ghosh: আরএসএস প্রচারক থেকে বিজেপির মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য মুখ: বাংলার রাজনীতিতে দাবাং দিলীপ ঘোষ আগুনে যাত্রা

Dilip Ghosh in BJP minister list: দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর তিনি সঙ্ঘের আদর্শে নিজেকে জারিত করেছেন। প্রচারক হিসেবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছেন।

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৬ সালের মে মাস। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মানচিত্র এক আমূল পরিবর্তনের সাক্ষী হল। দীর্ঘ ১৫ বছরের তৃণমূল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটিয়ে নীল-সাদা প্রাসাদের দখল নিতে চলেছে গেরুয়া শিবির। ২৯৪টি আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি এখন সরকার গঠনের দোরগোড়ায়। এই ঐতিহাসিক পটপরিবর্তনের নায়ক হিসেবে যাঁদের নাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মেদিনীপুরের দাপুটে নেতা ও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তিনি আবারও প্রমাণ করেছেন যে, বঙ্গ রাজনীতিতে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা কেবল অটুট নয়, বরং অপরিহার্য।

এক নজরে নির্বাচনী ফলাফল

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের আসন সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৮০-তে। অন্যদিকে, বিজেপি এককভাবে ২০৭টি আসন দখল করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। ভবানীপুর কেন্দ্রে খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৫,১১৪ ভোটে পরাজিত করে চমক দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। নন্দীগ্রামেও জয়ের ধারা বজায় রেখেছেন তিনি। রাজ্যপাল আর.এন. রবি ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন এবং আগামীকাল নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এই জয়ের পর রাজনৈতিক মহলে এখন একটাই প্রশ্ন-- কে হবেন বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী? একদিকে যেমন শুভেন্দু অধিকারীর নাম আলোচনায় রয়েছে, ঠিক তেমনই সংগঠনকে শূন্য থেকে শিখরে নিয়ে যাওয়া দিলীপ ঘোষের দাবিও অত্যন্ত জোরালো।

দিলীপ ঘোষের রাজনৈতিক জীবন

দিলীপ ঘোষের রাজনৈতিক জীবন কোনও রাজকীয় অভিষেক দিয়ে শুরু হয়নি। তাঁর রাজনীতির পাঠ শুরু হয়েছিল মাটি থেকে। ১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (RSS) একজন একনিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে তিনি নিজের যাত্রা শুরু করেন। দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর তিনি সঙ্ঘের আদর্শে নিজেকে জারিত করেছেন। প্রচারক হিসেবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বীজ বপন করেছেন।

২০১৪ সালে যখন রাজ্যে বিজেপির শক্তি ছিল নগণ্য, তখন সঙ্ঘের নির্দেশে তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে পদার্পণ করেন। ২০১৫ সালে তিনি রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব পান। তাঁর নেতৃত্বেই ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৩টি আসনে জয়ী হয় এবং ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন জিতে তৃণমূলের দুর্গে প্রথম বড় ফাটল ধরায়। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসন থেকে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হারলেও, ২০২৬-এ খড়গপুর সদর থেকে ৫৭ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি রাজকীয় প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন।

‘দিলীপ-বাণী’ 

বাংলার রাজনীতিতে দিলীপ ঘোষের প্রধান হাতিয়ার তাঁর ভাষা। তাঁর বাকশৈলী নিয়ে বিতর্ক হয়েছে বিস্তর, কিন্তু তিনি তাতে অবিচল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি কখনও বিদেশি গরুর দুধে সোনার তত্ত্ব দিয়েছেন। সমালোচকরা তাঁর এই বাচনভঙ্গি নিয়ে কটাক্ষ করে একে ‘মেসোপটেমিয়া সভ্যতা’ বলে অভিহিত করলেও, সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর এই সোজা-সাপ্টা মেঠো ভাষা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এবারের নির্বাচনেও তাঁর ‘দিলীপ-দর্প’ ছিল অব্যাহত। পুলিসকে আক্রমণ করা হোক বা রাতে থানা ‘জ্যাম’ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি-- বিতর্ককে সঙ্গী করেই তিনি ভোটারদের মন জয় করেছেন। তাঁর কথায়, 'রাজনীতি করতে এলে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা হবে, কিন্তু পুলিস যদি প্রভুভক্তি দেখাতে আসে, তবে তাদের রেয়াত করা হবে না।' আবার পরক্ষণেই পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি পরিস্থিতির কৌশলী নিয়ন্ত্রক।

তৃণমূলের পতন

নির্বাচনী জয়ের পর এক সাক্ষাৎকারে দিলীপ ঘোষ তৃণমূলের পতনকে ‘পাপের ফল’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, গত ১৫ বছরে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে কয়লা-বালু কেলেঙ্কারি— তৃণমূল বাংলাকে দুর্নীতির নরক বানিয়ে ছেড়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ক্ষমতা ওনার কাছে জীবনের মতো মূল্যবান ছিল, কিন্তু গণতন্ত্রের কাছে স্বেচ্ছাচারিতার হার নিশ্চিত।” তিনি তৃণমূলকে একটি ‘মাফিয়া গ্যাং’ হিসেবে অভিহিত করে সমাজ থেকে এদের নির্মূল করার প্রয়োজনীয়তার কথা বারবার তুলে ধরেছেন।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মুখ্যমন্ত্রী পদের দৌড়ে নিজের নাম থাকা প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ অত্যন্ত সংযত। তিনি নিজেকে দলের একজন ‘সাধারণ সৈনিক’ হিসেবে পরিচয় দিতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। তবে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর মতে, নতুন সরকারের প্রথম তিনটি লক্ষ্য হবে:

আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার: রাজনৈতিক হিংসা মুক্ত বাংলা গড়া।

বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন: গত কয়েক বছরে নষ্ট হওয়া লগ্নির পরিবেশ ফিরিয়ে এনে অর্থনীতির চাকা ঘোরানো।

কর্মসংস্থান: ভিন রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া বাংলার শ্রমিক ও যুবকদের নিজের রাজ্যে কাজের সুযোগ করে দেওয়া।

দুর্নীতিগ্রস্তদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি সাফ জানিয়েছেন, "আইন তার নিজের পথে চলবে, কাউকে রেয়াত করা হবে না।"

নতুন ভোরের প্রতীক্ষায় বাংলা

দিলীপ ঘোষ এবং শুভেন্দু অধিকারীর ‘যুগলবন্দি’ এবারের নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি। আরএসএস-এর আদর্শবাদী ভিত্তি এবং তৃণমূল থেকে আসা লড়াকু মেজাজের নেতাদের সমন্বয়ই দক্ষিণবঙ্গের তৃণমূলের দুর্গ ভেঙে দিয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিলীপ ঘোষ কেবল একজন নেতাই নন, তিনি বিজেপির সেই ভরকেন্দ্র যিনি পুরোনো এবং নতুন কর্মীদের এক সুতোয় বেঁধে রেখেছেন।

আগামীকাল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলায় যে নতুন সরকারের সূচনা হতে চলেছে, তাতে দিলীপ ঘোষের ভূমিকা কী হবে-- তা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর মুকুট যাঁর মাথাতেই উঠুক না কেন, ২০২৬-এর এই গেরুয়া ঝড়ের অন্যতম কাণ্ডারি হিসেবে দিলীপ ঘোষের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। 

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

