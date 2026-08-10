'কুণালের অনুপ্রেরণাতেই ওঁকে ডাকাত রানি বলেছে'! হালিশহরের কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

অয়ন ঘোষাল: হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলা ঘটনাকে সাধারণ মানুষের 'ক্ষোভের প্রকাশ' বলে দাবি করলেন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। অতীতে নিজের ওপর হওয়া একাধিক আক্রমণের কথা মনে করিয়ে দিয়ে কড়া জবাব দেন তিনি। মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, কর্মীদের ওপর এত অত্যাচারের পর তাঁকে যেন কেউ 'মানবতা' বা 'সৌজন্যের' পাঠ দিতে না আসে। পাশাপাশি অভয়া কাণ্ডে বিচার পাওয়া নিয়ে তৃণমূলকেই তোপ দাগেন তিনি।
১) হালিশহরে আক্রান্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি
ওটা যেমন সমর্থন করিনা তেমন এটাও সমর্থন করিনা যে কুণাল ঘোষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাত রানি বলেছিলেন তখন আপনারা মিডিয়া তাকে কিছু বলেননি। কাল সাধারণ মানুষ ওঁকে ডাকাত রানি বললে সেটা দোষ হয়ে গেল? কুণাল ঘোষ ওঁকে ডাকাত রানি বলে দলে প্রমোশন পেল। মুখপাত্র হল। সাধারণ সম্পাদক হল। পরে বিধায়ক হয়ে গেল। সেখান থেকে পাবলিক অনুপ্রেরণা পেয়ে কাল ডাকাত রানি বলেছে। জুতো ডিম কালচার নিয়ে এসেছে। আমি নিজে ইট খেয়েছি। আমার গায়ে এখনও দাগ আছে। আমার বহুবার গাড়ি ভেঙেছে। দুটো ডিম খেয়েছে বলে কি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি রসাতলে চলে গেছে? মানুষের অধিকার আছে নিজের রাগ প্রকাশ করার।
এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'ডায়মন্ড হারবারে আমার দুজন জেলা প্রেসিডেন্টকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। একজনকে মাসের পর মাস অন্য জেলায় লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। এরকমই একজন পরে ফলতায় তৃণমূলকে চতুর্থ স্থানে পাঠিয়ে নিজে বিধায়ক হয়েছে আমাদের। আমরা সহ্য করে এসেছি। এখন যারা হায় হায় করছে তারা সবথেকে বড় ক্রিমিনাল। ওরা কাপুরুষের দল। আমাদের ওপর হওয়া অত্যাচার নিয়ে ওরা কোনওদিন মুখ খোলেনি। তখন এই মানবতা কোথায় ছিল? ডিমের জন্য এখন প্রাণ যাচ্ছে? এই ডিমের জন্য তো লাইন দিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়াও তোমরা। এখন ফ্রিতে খাচ্ছো, খাও। এইসব মানবতার কথা সৌজন্যের কথা আমাকে বলবেন না। যারা সমাজবিরোধী কাজ করেছে তাদের ট্রিটমেন্ট টাও সমাজবিরোধীদের মতো হবে।'
২) এই ডিম আপনাদের দিকে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসার হুঁশিয়ারি দিচ্ছে তৃণমূল।
ভবিষ্যত কে দেখেছে? ওদের ভবিষ্যত কী? ওরা কোন গর্তে পড়বে কেউ জানে? ডায়লগ মেরে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না। বাংলার মানুষের মধ্যে এখনও মানবিকতা যায়নি। তাই ইটের বদলে ডিম মারছে। মারা উচিত ইট। আমি সমর্থন করব ইট মারলে। মানুষ অনেক ভদ্র বলে ইট মারেনি। এটা ওদের পাওনা ছিল।
৩) অভয়া কাণ্ডের দু বছর পার। বিরোধীরা বলছে চেয়েছিলাম ন্যায় বিচার পেলাম ২ মিনিট করে নীরবতা।
ন্যায় বিচার পায়নি? আমরা তো অলরেডি এনকাউন্টার শুরু করেছি। দরকার পড়লে আরও এনকাউন্টার করব। এটা কারোর বাড়ির ব্যাপার? বাপ ছেলে ঝগড়া হলে বছরের পর বছর মেটেনা। স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া হলে মেটেনা। আর এটা দুদিনে মিটে যাবে? তোমরা ১৫ বছরের পর লাথ খেয়েছ সেটা ভুলে যাচ্ছ? আমাদের ১৫ মাস সময় দাও।
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