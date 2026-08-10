Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /কুণালের অনুপ্রেরণাতেই ওঁকে ডাকাত রানি বলেছে! হালিশহরের কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

'কুণালের অনুপ্রেরণাতেই ওঁকে ডাকাত রানি বলেছে'! হালিশহরের কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

Dilip Ghosh: দিলীপ ঘোষ স্পষ্ট জানান, নিজেরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছেন, তাই কেউ যেন তাঁকে সৌজন্যের পাঠ না দেয়। পাশাপাশি অভয়া কাণ্ডে বিচার পাওয়া নিয়ে তৃণমূলকেই তোপ দাগেন তিনি।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 10, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:15 AM IST
'কুণালের অনুপ্রেরণাতেই ওঁকে ডাকাত রানি বলেছে'! হালিশহরের কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'কুণালের অনুপ্রেরণাতেই ওঁকে ডাকাত রানি বলেছে'! হালিশহরের কাণ্ডে বিস্ফোরক দিলীপ ঘোষ
2
3
4
5