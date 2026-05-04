Dinhata Election 2026 Result: দিনহাটায় ফের উদয়ন? নাকি অঘটন ঘটাবেন বিজেপির অজয়?

  Dinhata Election 2026 Result: দিনহাটায় ফের উদয়ন? নাকি অঘটন ঘটাবেন বিজেপির অজয়?

Dinhata Election Results 2026: নিশীথ প্রামাণিক জিতেছিলেন জিতেছিলেন ৫৭ ভোটে। কিন্তু উপনির্বাচন জিতেছিলেন উদয়ন গুহ। এসআইআর আবহে কি এবার অন্য ফল?  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 4, 2026, 08:48 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্র। ২০২১ সালে খুব কম ব্যবধানে জিতেছিলেন বিজেপির নিশীথ প্রামাণিক। দ্বিতীয় হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির জয়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ৫৭। নিশীথ প্রামণিক সাংসদ হওয়ার কারণে ওই আসনে পুননির্বাচন হয়। সেই ভোটে জয়ী হন উদয়ন গুহ। ২০২৬ সেই মাটিতে ফের বিজেপি-তৃণমূলের লড়াই। এবার ব্যবধান কত, সেই হিসেব মিলছে আজ।

আজকের লড়াই

বিজেপি: এবার এই আসনে লড়াই করছেন তৃণমূলের উদয়ন গুহ এবং বিজেপির পক্ষে লড়াই করছেন অজয় রায়। 

স্ট্যাটাস: গণনা শুরু হয়েছে। 

আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল

২০২১ বিধানসভা: নিশীথ প্রামাণিক জিতেছিলেন জিতেছিলেন ৫৭ ভোটে। 

উপনির্বাচন: ২০২১-এর পর দিনহাটা আসনে উপনির্বাচন হয়েছিল। জিতেছিলেন উদয়ন গুহ।

কোচবিহার জেলার একটি মহকুমা শহর হল দিনহাটা। কেন্দ্রটি দিনহাটা মিউনিসিপ্যালিটি, দিনহাটা-২ ব্লক এবং দিনহাটা-১ ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে গঠিত। এটি কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা আসনের অন্যতম।

২০১১ সালে উদয়ন গুহ ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে জেতেন। পরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ২০১৬ সালে ঘাসফুল চিহ্নে জয়লাভ করেন।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে প্রার্থী করে। তিনি মাত্র ৫৩ ভোটে জয়ী হন। কিন্তু নিশীথ বাবু সাংসদ পদ ধরে রাখতে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিলে স্থানীয় ভোটাররা ক্ষুব্ধ হন। এরপর উপ-নির্বাচনে তৃণমূলের উদয়ন গুহ ১,৬৪,০৮৯ ভোটের বিশাল ব্যবধানে জিতে ইতিহাস গড়েন।

ভোটার ও জনবিন্যাস

মোট ভোটার: ২০২৪ সালের হিসেবে ৩,০৭,৫৮৫ জন।

জাতিগত বিন্যাস: যদিও এটি সাধারণ আসন, তবে এখানে তফশিলি জাতি (SC) ভোটার ৪১.৪২% এবং মুসলিম ভোটার ৩১.২০%।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে দিনহাটা বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির চেয়ে ১৮,০১৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে
২০২১ সালে জেতার পর নিশীথ প্রামাণিকের ইস্তফা দেওয়াটা বিজেপির জন্য বড় ধাক্কা ছিল, যার প্রভাব এখনো কাটেনি। একসময়ের শক্তিশালী বামফ্রন্ট বা কংগ্রেস এখন এখানে কোণঠাসা। বর্তমান সাংগঠনিক শক্তি এবং সাম্প্রতিক ভোটের ফলের ভিত্তিতে ২০২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসই এখানে অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। বিজেপিকে লড়াইয়ে ফিরতে হলে ভোটারদের হারানো বিশ্বাস ফিরে পেতে হবে।

বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়

এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।

দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

