English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bengal Weather Update: দুর্যোগের রক্তচক্ষু! কলকাতায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গে জারি রেড অ্যালার্ট...

West Bengal Weather Update: বিহার থেকে দক্ষিণবঙ্গ হয়ে উত্তরে পুঞ্জীভূত নিম্নচাপ। যার জেরে অতি প্রবল বৃষ্টিতে ভাসতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। জারি লাল সতর্কতা। অন্যদিকে, ১৪ থেকে ১৮ অক্টোবরের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ থেকে বিদায় নিতে পারে মৌসুমী বায়ু অর্থাৎ বর্ষা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 5, 2025, 09:01 AM IST
Bengal Weather Update: দুর্যোগের রক্তচক্ষু! কলকাতায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গে জারি রেড অ্যালার্ট...

অয়ন ঘোষাল: নিম্নচাপের মূল অংশ উত্তরবঙ্গে। শেষাংশ মধ্য বঙ্গ হয়ে দক্ষিণে। তার জেরে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলায় সারাদিন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাঝারি বৃষ্টি। দিনের কোনও কোনও সময় দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি। 

Add Zee News as a Preferred Source

কলকাতায় প্রবল বজ্রপাত:

১৭ থেকে ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের কিউমুলোনিম্বাস মেঘ পুঞ্জ নিম্নচাপ থেকে কেটে গতরাতে দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওপর জড়ো হয়। ফলে কলকাতায় রাত আড়াইটে থেকে ভোর ৪ টে পর্যন্ত গড়ে ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। এলাকা ভেদে বৃষ্টির পরিমাণে তারতম্য ছিল যা এই ধরনের মেঘের টিপিক্যাল ফিচার। রাত আড়াইটে থেকে সোয়া ৩ টে পর্যন্ত কলকাতা এবং দুই ২৪ পরগনায় মিনিটে গড়ে ১২ টি করে বজ্রপাত হয়েছে। প্রবল বাজের শব্দে কেঁপে উঠেছে কলকাতা। 

আরও পড়ুন:Dev-Raghu Dakat: 'মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফোন করলেন, একটাই কথা বললাম....', কুণালকে জবাব দেবের...

বিঘ্নিত কার্নিভাল:

আজ রেড রোডে দুর্গাপুজো বিসর্জন কার্নিভাল বৃষ্টি বিঘ্নিত হতে চলেছে। বিকেল ৩ টে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে কার্নিভাল পর্ব। তার মধ্যে একাধিক দফায় মাঝারি থেকে দুই এক দফা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তবে রেড রোড এলাকায় কোন সময় কত বৃষ্টি সেটা একেবারে শেষ মুহূর্তে ডপলার রাডার (নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংয়ের ছাদে বসানো আছে) দেখে বোঝা যাবে। সেই অনুযায়ী তাৎক্ষণিক পূর্বাভাস বা নাও কাস্ট জারি করবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। 

উত্তরবঙ্গে রেড অ্যালার্ট:

অতি প্রবল বৃষ্টিতে আজ বিপর্যস্ত হতে পারে গোটা উত্তরবঙ্গ। একমাত্র দক্ষিণ দিনাজপুর বাদে বাকি উত্তরের সমস্ত জেলায় আজ সারাদিনের জন্য লাল সতর্কতা জারি আছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কোনও কোনও অংশে আজ ৩০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। 

লক্ষ্মীপুজোর দিন:
সোমবারে ভারী বৃষ্টি কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উত্তরের সব জেলাতেই। সঙ্গে দমকা হাওয়া। এই বৃষ্টি চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। অন্যদিকে দক্ষিণবঙ্গে কাল লক্ষ্মীপুজোর দিন সোমবার এবং মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ মাঝারি বৃষ্টি চলবে জেলায় জেলায়। সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতায়। 

আরও পড়ুন:Son Killed Parents: সবঙে রক্তের স্রোত! একাদশীর রাতে ধারাল অস্ত্র নিয়ে বাবা-মায়ের উপর ঝাঁপাল ছেলে, কোপের পর কোপ...

মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, কলকাতা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গে বুধবার থেকে বৃষ্টি কিছুটা কমবে। বৃহস্পতিবার অনেকটাই কমবে।

নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়:

লা নিনা ২০২৫ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গোপসাগরে একটার পর একটা নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে বলে ইঙ্গিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আবহাওয়া মডেলের। নভেম্বর মাসে সম্ভাব্য ঘূর্ণিঝড়ের কথা জানিয়েছে জাপান, জার্মানি এবং আমেরিকার একাধিক আবহাওয়া গবেষণা সংস্থা। তবে মৌসম ভবন তাদের লং টার্ম আউটলুকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Bengal WeatherKolkata rain alertNorth Bengal red alertBengal storm newsHeavy rain warning
পরবর্তী
খবর

Baranagar Murder: দিনেদুপুরে খুন ব্যবসায়ী, সিসিটিভি বন্ধ করে দোকানেই.. হাড়হিম বরানগর....
.

পরবর্তী খবর

শুভ শক্তির জয়: মহিষাসুর বধ, রাবণ দহন ও অর্জুনের বিজয়— এক দিনে তিন ইতিহাস