/শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের জন্য বিরাট নির্দেশ শিক্ষা দফতরের! এবার তাঁদের বাধ্যতামূলক ভাবে...হবে

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের জন্য এবার বিরাট নির্দেশ এল শিক্ষা দফতরের! তাঁদের বাধ্যতামূলক ভাবে থাকতেই হবে জনগণনায়। ২০২৭ সালের জনগণনা কার্যক্রমে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের বাধ্যতামূলক ভাবে অংশগ্রহণের নির্দেশ জারি করল জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক শিক্ষা) দফতর। জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সরকারি নির্দেশিকা মেনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জনগণনার দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে হবে।
জরিমানা ও কারাদণ্ড
সংশ্লিষ্ট ওই বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনগণনা আইন, ১৯৪৮-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় এই দায়িত্ব পালন বাধ্যতামূলক। দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালে আইন অনুযায়ী জরিমানা ও কারাদণ্ডেরও বিধান রয়েছে। বিষয়টি কঠোরভাবে কার্যকর করার জন্য সকল বিদ্যালয়ের প্রধানদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
জনগণনা
ভারতে শুরু জনগণনা। জনশুমারির প্রথম ধাপ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতের জনগণনা হল বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনসংখ্য়ার দেশে আদমশুমারি। এটি দেশের ১৬ তম জনগণনা। স্বাধীনতার পরে এটি অষ্টম। শেষবার জনগণনা হয়েছে ২০১১ সালে। সাধারণত ১০ বছর ছাড়া-ছাড়া জনগণনার কাজ হয়। সেই হিসেবে গত ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিডের কারণে তা হয়নি। সেটাই পিছিয়ে গিয়ে এবার শুরু হচ্ছে। দেড় দশক পরে ভারতের জনগণনা বা জনশুমারির এই মহা কর্মযজ্ঞে টানা এক বছর ধরে ৩০ লাখ কর্মী বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজটি শেষ করবেন।
তিন ধাপে
এবারের জনগণনা হচ্ছে তিন ধাপে। প্রথম ধাপে কিছু দিন ধার্য করা হচ্ছে নাগরিকেরা যাতে ডিজিটালি নিজেদের সবকিছু দাখিল করতে পারেন তাঁরা। সেজন্য অনলাইন ফরম পূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। খোলা হচ্ছে একটি সেল্ফ এনুমারেশন পোর্টাল। বিশেষ একটি অ্যাপের মাধ্যমে সেখানে যাবতীয় তথ্য দাখিল করা যাবে। সেই অ্যাপ হবে ইংরেজি ও হিন্দির পাশাপাশি ১৪টি আঞ্চলিক ভাষায়। মোট প্রশ্ন থাকবে ৩৩টি।
ডিজিটাল জনগণনা
ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণ সোমবার এসব তথ্য জানিয়ে বলেছেন, অনলাইনে পূরণ করা ফর্ম দাখিলের পরে একটি আইডি দেওয়া হবে। গণনাকারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাখিল করা সেসব তথ্য যাচাই করবেন। তা গৃহীত হলে যাচাই করা সেইসব তথ্য অনলাইনে আপলোড হবে। তিনি প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন, এবারের জনগণনা হবে ডিজিটাল।
গৃহগণনা
সেল্ফ এনুমারেশনের পর দ্বিতীয় পর্বে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত চলবে গৃহগণনা। মানে, কার বাড়ি কেমন, পাকা না কাঁচা, বাড়িতে কী কী আছে-- ইত্যাদি দেখা হবে। পরের পর্যায়ে হবে জনগণনার কাজ। প্রতিটি বাড়ির বাসিন্দাদের তথ্যের পাশাপাশি তাঁদের জীবনধারণের উপায়, কর্মসংস্থান, বেতন-- ইত্যাদি নথিবদ্ধ করা হবে। তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হবে ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।
জাতগণনা
এবারই প্রথম জনগণনার সঙ্গে জাত গণনাও করা হবে। এত দিন তফসিল জাতি ও উপজাতি গণনা করা হত। এবারই প্রথম অন্যান্য অনগ্রসর জাতিকেও (ওবিসি) চিহ্নিত করা হবে।
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