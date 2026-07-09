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শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের জন্য বিরাট নির্দেশ শিক্ষা দফতরের! এবার তাঁদের বাধ্যতামূলক ভাবে...হবে

Order of District Inspector of Schools: সাধারণত ১০ বছর ছাড়া-ছাড়া জনগণনার কাজ হয়। সেই হিসেবে ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। কোভিডের কারণে হয়নি। এবার হচ্ছে। দেড় দশক পরে ভারতের জনশুমারির এই মহাকর্মযজ্ঞে টানা এক বছর ধরে ৩০ লাখ কর্মী বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজটি শেষ করবেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 09, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 07:30 PM IST
শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের জন্য বিরাট নির্দেশ শিক্ষা দফতরের! এবার তাঁদের বাধ্যতামূলক ভাবে...হবে
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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