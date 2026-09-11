/নন্দীগ্রামের ভোটের মুখে মমতার বড় ধাক্কা: হাইকোর্টের রায় গেল তৃণমূলের বিপক্ষে, কী হবে? তোলপাড় রাজনীতি

অর্ণবাংশু নিয়োগী: নন্দীগ্রামের হাইভোল্টেজ নির্বাচনের ঠিক আগে বিরাট রাজনৈতিক ধাক্কা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। শ্রীরামপুরে তাঁর পূর্বনির্ধারিত জনসভার অনুমতি নিয়ে জটিলতা কাটল না কলকাতা হাইকোর্টে। প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি তাপব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বক্তব্য না শুনে এই বিষয়ে একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সরাসরি ডিভিশন বেঞ্চ শুনানি গ্রহণ করতে পারে না। ফলে শেষ মুহূর্তে মমতার শ্রীরামপুরের প্রস্তাবিত জনসভা চূড়ান্ত অনিশ্চয়তার মুখে পড়ল।
আদালতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ
মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, একক বেঞ্চে শুনানির সময় মূল জমির মালিককে এই মামলায় সংযুক্ত করা হয়নি।
একজন নাগরিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর সভা করার অনুমতি দেওয়ার আগে তাঁর মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। ডিভিশন বেঞ্চ মন্তব্য করে, যেহেতু ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিককে অন্ধকারে রেখে তাঁর জমিতে সভার নির্দেশ বা অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তাই প্রথমে জমির মালিককেই একক বেঞ্চের আদেশের বিরুদ্ধে নিয়ম মেনে আবেদন জানাতে হবে। মালিকের বক্তব্য নথিভুক্ত হওয়ার আগে ডিভিশন বেঞ্চ সরাসরি এই নির্দেশের বৈধতা সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি গ্রহণ করবে না।
রাজ্যের বিকল্প প্রস্তাবে প্রধান বিচারপতির অসন্তোষ
আইনি জট চলাকালীন রাজ্যের পক্ষ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য বিকল্প দুটি জায়গার প্রস্তাব আদালতে পেশ করা হয়েছিল:
শ্রীরামপুর কোর্টের মাঠ
জলকল ময়দান (যা জিটি রোড থেকে মাত্র ৭০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত)
তবে রাজ্য প্রশাসনের আইনজীবীরাই আদালতে স্বীকার করে নেন যে, এই জায়গাগুলোতে এক হাজারের বেশি মানুষের জমায়েত করা কার্যত অসম্ভব।
এরপর যখন সেই জায়গাগুলির ছবি আদালতের সামনে তুলে ধরা হয়, তখন প্রধান বিচারপতি চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মাঠের অপ্রতুল পরিকাঠামো ও ঘিঞ্জি পরিবেশের ছবি দেখে প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে সরাসরি মন্তব্য করেন, 'এখানে কী ভাবে মানুষ এসে বসবে?' ফলে বিকল্প জায়গার দাবিও ধোপে টেকেনি।
নন্দীগ্রামের আগে রাজনৈতিক প্রভাব
নন্দীগ্রামের মর্যাদার লড়াইয়ে নামার ঠিক মুখে শ্রীরামপুরের মতো জনবহুল এলাকায় বড় রাজনৈতিক সমাবেশ করতে না পারা মমতা শিবিরের কাছে কৌশলগতভাবে বড় ধাক্কা।
দলীয় স্তরে ব্যাপক প্রচারের প্রস্তুতি নেওয়া হলেও আদালতের এই অবস্থানের কারণে সভা স্থগিত রাখতে হচ্ছে। নিরাপত্তা, যানজট এবং ব্যক্তিগত জমির আইনি অধিকারের প্রশ্নে তৃণমূল নেতৃত্বকে এখন নতুন করে সভার জায়গা খুঁজতে হবে অথবা আদালতের একক বেঞ্চের আইনি জট ছাড়াতে হবে।
নন্দীগ্রামের চূড়ান্ত লড়াইয়ের আগে আদালতের এই সিদ্ধান্ত বিরোধীদের যেমন বাড়তি আক্রমণের সুযোগ করে দিল, তেমনই শাসক শিবিরের নির্বাচনী প্রচার পরিকল্পনায় সাময়িক বড় ধাক্কা নিয়ে এল।
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