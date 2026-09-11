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নন্দীগ্রামের ভোটের মুখে মমতার বড় ধাক্কা: হাইকোর্টের রায় গেল তৃণমূলের বিপক্ষে, কী হবে? তোলপাড় রাজনীতি

Mamata Banerjee: নন্দীগ্রামের মর্যাদার লড়াইয়ে নামার ঠিক মুখে শ্রীরামপুরের মতো জনবহুল এলাকায় বড় রাজনৈতিক সমাবেশ করতে না পারা মমতা শিবিরের কাছে কৌশলগতভাবে বড় ধাক্কা। 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 11, 2026, 04:04 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:04 PM IST
নন্দীগ্রামের ভোটের মুখে মমতার বড় ধাক্কা: হাইকোর্টের রায় গেল তৃণমূলের বিপক্ষে, কী হবে? তোলপাড় রাজনীতি

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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