English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Abhishek Banerjee in Nandigram: ৪ তারিখ নন্দীগ্রামেও ডিজে বাজবে, শুভেন্দুর খাসতালুকে বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee in Nandigram: '৪ তারিখ নন্দীগ্রামেও ডিজে বাজবে', শুভেন্দুর খাসতালুকে বিস্ফোরক অভিষেক

Abhishek Banerjee in Nandigram: 'নন্দীগ্রামের বিধায়ক অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের রাজনীতি করেন না। শুধু গেরুয়া পতাকা আর জয় শ্রী রাম'!

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 25, 2026, 05:32 PM IST
Abhishek Banerjee in Nandigram: '৪ তারিখ নন্দীগ্রামেও ডিজে বাজবে', শুভেন্দুর খাসতালুকে বিস্ফোরক অভিষেক
ভোটের প্রচারে নন্দীগ্রামে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: '৪ তারিখ নন্দীগ্রামেও ডিজে বাজবে'। শুভেন্দু অধিকারীর খাসতাসুকে ভোটের প্রচারে গিয়ে বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের কড়া বার্তা, 'নন্দীগ্রামে বাড়তি নজর থাকবে আমার। আপনার ইগোর কারণে যদি দল ক্ষতিগ্রস্থ হয় দল কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করবে না'।

Add Zee News as a Preferred Source

অভিষেক বলেন, 'নন্দীগ্রামে মাটিকে পবিত্র করার লড়াই। যে উন্নয়ন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছেন, তা যেন এই নন্দীগ্রামে ত্বরান্বিত হয়। আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। ২০২১ ও ২০২৪ সালের যে সব বুথে আমাদের ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছে, আগামী কয়েকদিন সেই সব বুথে বেশি করে জোর দিতে হবে'।

অভিষেকের কথায়, 'নন্দীগ্রাম তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। যিনি এখন এখানে আছেন তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে আসিনি। আমরা এখানে পবিত্র করকে জেতাতে এসেছি। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের ফল নিয়ে মামলা হাইকোর্টে এখনও বিচারাধীন। আমরা এমন একজনকে এখানে প্রার্থী করেছি যিনি এই নন্দীগ্রামে থাকেন। শুভেন্দু অধিকারী এখানে থাকেন না। নন্দীগ্রামের বিধায়ক অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের রাজনীতি করেন না। শুধু গেরুয়া পতাকা আর জয় শ্রী রাম!আপনারা যারা প্রচারে বেরোচ্ছেন তারা মানুষের সাথে কথা বলুন। তাদের কি চাই? সেই তালিকা তৈরি করুন'।

অভিষেকের সাফ কথা, 'নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসকে জেতাতেই হবে। কারণ, এখানে বিধায়ক মানুষের উন্নয়নে কাজ করেননি। তাদের রাজনীতি হল গেরুয়া পতাকা আর জয় শ্রীরাম। ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও, এমন ধরনের রাজনীতি আমরা করি না। আমরা মাছ খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারি করি না'। তাঁর দাবি, 'বিধায়ককে এলাকার মানুষ যদি প্রশ্ন করে, রাস্তা ভেঙে গিয়েছে,রাস্তার কাজ কবে হবে? তিনি সেই উত্তর না দিয়ে ধর্মের কথা বলেন। বলেন গেরুয়া পতাকা লাগাতে হবে'।

নন্দীগ্রামে এবার তৃণমূলের বাজি একদা শুভেন্দু-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত পবিত্র কর। অভিষেক বলেন, 'এখান থেকে পবিত্র করকে জেতান। প্রত্যেক বছর সেবাশ্রয় হবে। প্রত্যেক পঞ্চায়েতে ক্যাম্প হবে। দুটি ব্লকে মডেল ক্যাম্প হবে। রাজ্য সরকার দুয়ারে স্বাস্থ্য করবে। আর পবিত্র  কর সেবাশ্রয় করবে। দুটোই একসাথে হবে'।

তখন সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।  একুশের বিধানসভা ভোটে তাঁর বিরুদ্ধে  পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটগণনার দিন ছিল টানটান উত্তেজনা। কিন্তু পরে জানা যায়, তৃণমূল নেত্রী জেতেননি। ১৯৫৬ ভোটের ব্যবধানে মমতাকে পরাজিত করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026. TMC election campaign 2026Abhishek BanerjeeNandigram
পরবর্তী
খবর

SIR Supplimentary List: সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের শেষ খবর: বিচারাধীন তালিকা থেকে নাম বাদ? বুঝবেন কী করে? ফাইনাল লিস্টে নাম উঠল, জানবেন কী করে?
.

পরবর্তী খবর

Dhurandhar 2 actor Mustafa Ahmed: লক্ষ টাকার চাকরি ছেড়ে ১০ হাজারে শুরু, রণবীর-হৃতিকের ট্রেন...