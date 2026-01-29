English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Death of Newborn: ডাক্তার নাক ডেকে ঘুমোচ্ছেন, প্রসূতি মেঝেতে ছটফট করছেন! শেষে শাশুড়িই প্রসব করালেন বউমার, কিন্তু...

Nandigram Gholpukur Incident: হাসপাতালে রাতে ডাক্তার নার্সকে ডেকে-ডেকে হয়রান। ওদিকে প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকা বউমার প্রসবে হাত লাগালেন সেখানে উপস্থিত স্বয়ং শাশুড়ি। ঘুমন্ত ডাক্তার-নার্সের গাফিলতিতে সদ্যোজাত শিশু কাহিল অবস্থায় জন্ম নেয়, এবং পরে তার মৃত্যু হয়! নন্দীগ্রামে প্রবল উত্তেজনা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 29, 2026, 05:11 PM IST
প্রতীকী ছবি

কিরণ মান্না: নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে (Nandigram Rural Hospital) চরম চিকিৎসা গাফিলতির ছবি! এক সদ্যোজাতের মৃত্যুকে (Death of Newborn) কেন্দ্র করে সেখানে ছড়াল প্রবল উত্তেজনা। কী অভিযোগ?

ডাক্তার ও নার্স নিদ্রায়

গতকাল, বুধবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের ঘোলপুকুর গ্রামের মোহন মাইতির স্ত্রী।
গভীর রাতে মেঝেতে ছটফট করতে থাকেন তিনি। সেই সময়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার ও নার্সরা ঘুমিয়ে ছিলেন বলে প্রসূতির পরিবারের অভিযোগ। প্রসূতির শাশুড়ি সবিতা মাইতির দাবি, তিনি বারবার ডাকাডাকি করলেও প্রথমে কোনও সাড়া মেলেনি, পরে প্রসূতিকে লেবার রুমে নিয়ে যেতে বলা হয়। 

প্রসব করালেন শাশুড়ি
 
কিন্তু মোহন মাইতির স্ত্রীকে লেবার রুমে নিয়ে যেতে বলা হলেও সেখানে তাঁকে কার্যত কোনও চিকিৎসা পরিষেবাই দেওয়া হয়নি বলে দাবি প্রসূতির পরিবারের। সেখানে উপস্থিত অন্য নার্সেরা শুধু 'এখন কিছু হয়নি' বলেই দায় সেরেছেন বলে অভিযোগ প্রসূতির পরিবারের। শেষমেষ নিরুপায় হয়ে প্রসবের সময়ে শাশুড়ি সবিতা মাইতিকেই হাত লাগাতে হয়। ততক্ষণে অবশ্য পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। এবং সদ্যোজাত শিশু কাহিল অবস্থায় জন্ম নিয়ে পরে মারাও যায়।

পরিবারের তীব্র ক্ষোভ

ঘটনাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসক ও নার্সদের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন প্রসূতির পরিবারের সদস্যরা। বিজেপির পক্ষ থেকেও এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। 

শাকস-বিরোধী তরজা

নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা প্রলয় পাল বলেন, 'ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে সেবাশ্রয় ক্যাম্প চলছে। এদিকে নন্দীগ্রামের হাসপাতালগুলির এমন বেহাল অবস্থা।' বিজেপির অভিযোগ, রাজ্যের স্বাস্থ্যব্যবস্থা চরম ব্যর্থ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম চিকিৎসা-গাফিলতির প্রসঙ্গ তুলে এর তদন্তের দাবি তোলে সংশ্লিষ্ট মহল। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বলা হয়েছে, যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক। নন্দীগ্রাম ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার সুনীলবরণ জানার বয়ান অনুযায়ী, বিষয়টি দলগতভাবে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি, কী হয়েছে তা প্রশাসনিকভাবে খতিয়ে দেখারও অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অপর দিকে অভিযুক্ত চিকিৎসক বা হাসপাতালের নার্সেরা কিছুই বলতে চাননি।

