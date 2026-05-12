/Suvendu Adhikari: যোগী মডেলেই শুভেন্দু? ধর্মীয় স্থানে লাউড স্পিকার বাজানো থেকে রাস্তা বন্ধে পুলিসকে কড়া নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগীর মডেলেই শুভেন্দু! ধর্মীয় স্থানে লাউড স্পিকার বাজানো থেকে রাস্তা বন্ধ করা, সবকিছু নিয়েই পুলিস কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট নির্দেশ, ধর্মীয় স্থানে যে লাউডস্পিকার বাজানো হয়, সেটা যেন কোনওভাবেই প্রেসক্রাইবড সাউন্ড লিমিটের বাইরে না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিসকে। আর রাস্তাও যেন অযথা বন্ধ করা না হয়, বৈঠকে তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।
এরপরেও কোনও জায়গায় যদি জোরে মাইক বাজে, আর সেটা যদি কোনও ধর্মীয় স্থান থেকে হয়, তবে সেখানে জোর জবরদস্তি না করে তাদের সঙ্গে- সেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদেরকে বুঝিয়ে তারপরই সেটাকে কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। বৈঠকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট বক্তব্য, দুর্গাপুজো, ঈদ বা যে কোনও কমিউনিটির বিশেষ উৎসব ছাড়া , রোজ রোজ মাইক বাজানো হলে আর সেই আওয়াজ সংশ্লিষ্ট চত্বরের বাইরে গেলে আশপাশের মানুষের অসুবিধা হয়। তাই যাতে মাইকের আওয়াজ সংশ্লিষ্ট ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বাইরে না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে পুলিসকে। তবে শক্ত হাতে নয়, জোর করে নয়। বুঝিয়ে সেটা করতে হবে।
প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই নির্দেশের সঙ্গে অনেকেই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের মডেলের মিল খুঁজে পাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশেও যোগী আদিত্যনাথ শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় স্থান-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লাউডস্পিকারের ব্যবহারে কড়াকড়ি জারি করেছেন। অবৈধ ও অনুমতিহীন লাউডস্পিকার খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে যোগী প্রশাসন। কোনও শোভাযাত্রা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে লাউডস্পিকার ব্যবহার করতে হলে আগাম প্রশাসনের অনুমতি নিতে হবে। শব্দের মাত্রা নির্দিষ্ট ডেসিবেল সীমার মধ্যে রাখতে হবে। যোগী আদিত্যনাথের স্পষ্ট বার্তা, লাউডস্পিকারের জোরে শব্দ যেন অন্য কারও অসুবিধার কারণ না হয়।
এখন বাংলাতেও জোরে লাউডস্পিকার বাজানোয় রাশ টানতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। ধর্মীয় নেতারাও এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে নাখোদা মসজিদের ট্রাস্টি নাসির ইব্রাহিম বলেছেন, "আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে আমরা সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কারণেই রাস্তা কখনও অবরুদ্ধ হওয়া উচিত নয়।" ওদিকে, অল ইন্ডিয়া ওরিয়েন্টাল অ্যাকাডেমির প্রিন্সিপাল জয়ন্ত কুশারি বলেন, "প্রার্থনা মূলত ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক বিষয়। কোনও ধর্মগ্রন্থেই লাউডস্পিকার বাজানোর কথা বলা হয়নি। যে কোনও ধর্মকে অবশ্যই নাগরিক দায়িত্ব, জনসাধারণের সুবিধা ও অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান রক্ষা করে চলতে হবে।"
