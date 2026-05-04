Domkal Election 2026 Result: সিপিএমের ভোট কাটার পরও ডোমকলে ভালো জায়গায় তৃণমূল?

Domkal Election 2026 Result: সিপিএমের ভোট কাটার পরও ডোমকলে ভালো জায়গায় তৃণমূল?
west Bengal assembly election 2026 result: ডোমকলের নির্বাচনি ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক হল, আজ পর্যন্ত এই আসনে কোনো অ-মুসলিম প্রার্থী জয়ী হতে পারেননি। ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখানকার প্রায় ৮৪.৬০% ভোটার মুসলিম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২১ সালে ১,২৭,৬৭১ ভোটে জিতেছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জাফিকুল ইসলাম। এবার তাঁর জায়গায় দাঁড় করানো হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীরকে। এসআইআর-এ এবার অনেক নাম বাদ গিয়েছে। তার পরেও এই আসনটি নিয়ে খুব বেশি সমস্যায় নেই তৃণমূল। এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।
আজকের লড়াই
বিজেপি: নন্দদুলাল পাল
তৃণমূল: হুমায়ুন কবির
সিপিএম: মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
স্ট্যাটাস: গণনা শুরু হয়েছে
আগের নির্বাচনে কী হয়েছিল
১৯৬৭ সালে কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডোমকল দীর্ঘকাল সিপিএম-এর শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল। সিপিএম মোট ১১ বার এই আসনে জিতেছে, যার মধ্যে ১৯৭৭ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত টানা ৯ বার জয়ী হয়েছিল। প্রবীণ নেতা আনিসুর রহমান ১৯৯১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত টানা ৬ বার বিধায়ক হয়ে এক অনন্য রেকর্ড গড়েন।
২০২১ সালের নির্বাচনে ডোমকলের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের জফিকুল ইসলাম বিশাল ব্যবধানে সিপিএম প্রার্থীকে হারিয়ে প্রথমবার এই আসনে জোড়াফুল ফোটান। বিজেপি এই নির্বাচনে মাত্র ৫.৪৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল।
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড: ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ডোমকল বিধানসভা এলাকায় তৃণমূলের লিড কমে দাঁড়ায় ১৩,৪৭১ ভোটে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে বামপন্থীরা এখানে পুনরায় শক্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে এবং লড়াই এখনও উন্মুক্ত।
ডোমকলের নির্বাচনি ইতিহাসের একটি বিশেষ দিক হল, আজ পর্যন্ত এই আসনে কোনো অ-মুসলিম প্রার্থী জয়ী হতে পারেননি। ২০২১ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখানকার প্রায় ৮৪.৬০% ভোটার মুসলিম।
২০২৬ নির্বাচনের পূর্বাভাস
২০২৪-এর ফলাফল অনুযায়ী, ডোমকলে লড়াই অত্যন্ত হাড্ডাহাড্ডি হতে চলেছে। সিপিএম বা বামফ্রন্ট এখানে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া। তাদের কৌশল হতে পারে বিজেপির ভোট শতাংশ কিছুটা বাড়ানো, যাতে তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরে এবং ত্রিমুখী লড়াইয়ে বামপন্থীরা সুবিধা পায়। অন্যদিকে, তৃণমূল তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সচেষ্ট থাকবে।
সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের নির্বাচনে ডোমকল পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতির অন্যতম নজরকাড়া কেন্দ্র হতে চলেছে।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
