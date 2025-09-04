Domkol MLA Jafikul Islam: বিদায় বিধায়ক! রাজনৈতিক জীবনের কঠিন অধ্যায় পেরিয়ে প্রয়াত ডোমকলের জাফিকুল ইসলাম...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Domkol MLA: আজ বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন জাফিকুল ইসলাম। একটা সময়ে ধর্মীয় প্রচারে মন দিয়েছিলেন তিনি। নিজের প্রচেষ্টায় বাড়ির কাছেই একটি বিএড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: Sep 4, 2025, 07:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ডোমকলের তৃণমূল (Trinamool) বিধায়ক (MLA) জাফিকুল ইসলামের (Jafikul Islam) জীবনাবসান। জানা গিয়েছে, কলকাতায় বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। আজ বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। জাফিকুল ইসলাম একজন প্রশংসনীয় রাজনীতিবিদ ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ডোমকল কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন।

জীবনের শুরুতে চাকরি না পেয়ে শুরু করেছিলেন টেলিফোন বুথ। এরপর সংসার চালাতে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শুরু করলেন মুড়ির মিল। এরপরেই উন্নতি ডোমকলের বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের। একটা সময়ে ধর্মীয় প্রচারে মন দিয়েছিলেন তিনি। নিজের প্রচেষ্টায় বাড়ির কাছেই একটি বিএড কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সময়ের সঙ্গে তাঁর মালিকানায় গোবিন্দপুরে ও তাঁর নিজের বাড়ির কাছে বিএড-ডিএড মিলিয়ে সাতটি কলেজ আছে। একটি ফার্মাসিস্ট ও একটি পলিটেকনিক কলেজও আছে। ২০১৫ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। ২০১৭ সালে ডোমকল নতুন পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ২০২১ সালে ডোমকল থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি বিধায়ক ও ডোমকল পুরসভার প্রশাসকও ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যা। সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তা প্রকাশ করেছেন তিনি।

