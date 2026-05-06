English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: ট্রাম্পও বলেছিল আমি হারিনি, হারতে পারি না, ওঁর এখন সেই অবস্থা, বিস্ফোরক দিলীপ

Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: ট্রাম্পও বলেছিল আমি হারিনি, হারতে পারি না, ওঁর এখন সেই অবস্থা, বিস্ফোরক দিলীপ

Bengal assembly Election 2026 Result: বিধানসভা ভোটে বিরাট জয়ের পর এখন বড় প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, নাম নিয়ে জল্পনা করতে দিন। চূড়ান্ত নাম...

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: May 6, 2026, 09:11 AM IST
Dilip Ghosh on Mamata Banerjee: ট্রাম্পও বলেছিল আমি হারিনি, হারতে পারি না, ওঁর এখন সেই অবস্থা, বিস্ফোরক দিলীপ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পর সাংবাদিক সম্মেলনে বোমা ফাটিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন কথা দেশে সম্ভবত শোনা যায়নি। তিনি সাফ বলে দিয়েছেন, লোকভবনে গিয়ে তিনি ইস্তফা দেবেন না কারণ তিনি হারেননি। তাঁকে হারানো হয়েছে। এনিয়ে এবার সরব বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

Add Zee News as a Preferred Source

বুধবার মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষ সংবাদ মাধ্যমে বলেন, দু'দিনের মধ্যে ওঁর ক্ষমতার নেশা কেটে যাবে। চুপচাপ কালীঘাট চলে যাবেন। পাবলিক ওনাকে তাড়িয়েছে। ওনার অবসর নেওয়ার বয়স হয়ে গেছে। উনি কোর্টের বিরুদ্ধে, নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে, পাবলিকের বিরুদ্ধে। উনি কাউকে বিশ্বাস করেননি। এখন পাবলিক ম্যান্ডেট কে বিশ্বাস করছেন না। উনি শাড়ি পরা ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প বলেছিল আমি হারিনি। হারতে পারি না। ওঁর এখন সেই অবস্থা।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বলেন, 'আমি রাজভবন কেন যাব? আমরা তো হারিনি। জোর করে দখল করে কেউ যদি ভাবে আমাকে গিয়ে পদত্যাগ করতে হবে। সেটা হবে না। আমরাই জিতেছি, আমরা হারিনি। আমি চেয়ারের কেয়ার করিনা। আমি যাব না আর। আমি সব তথ্য প্রমাণ রেখে দিয়েছি। আমি সিইও ও আরও'কে সব জানিয়েছি। অভিযোগ কাকেই বা করব। সবাই তো বিক্রি হয়ে গিয়েছে'।

আরও পড়ুন-অভিষেক দলটাকে তিলে তিলে শেষ করে দিল: ভোটের রেজাল্টের পরেই বিস্ফোরক তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

আরও পড়ুন-সব সর্বনাশের মূলে I-PAC, করপোরেট কালচারে দল চালাতে গিয়েই ভরাডুবি? তৃণমূলের অন্দরেই বিস্ফোরণের মশলা

বিধানসভা ভোটে বিরাট জয়ের পর এখন বড় প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বলে আসছেন বাংলা বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী পাচ্ছে।  এনিয়ে বেশ কয়েকটি নাম ভেসে উঠেছে। সবটাই অবশ্য জল্পনা। উঠে আসছে শুভেন্দু অধিকারীর নাম। কারণ গতবার নন্দীগ্রামে এবং এবার নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছেন শুভেন্দু। কোনও কোনও মহলের জল্পনা স্বপন দাসগুপ্তকেও মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দেখা যেতে পারে। এনিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, নাম নিয়ে জল্পনা করতে দিন। চূড়ান্ত নাম ঘোষণার আগে আপনার নামটাও ঢুকিয়ে দিন। 

এদিকে, গতকাল ন্যাটাটে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন ন্যাজাটে থানার ওসি।  এনিয়ে বিজেপি নেতা বলেন, ন্যাজাটে হয়েছে। খড়গপুরে হয়নি। তৃণমূল তৃণমূলকে মেরে বিজেপির নামে দোষ দিচ্ছে। ১৫ বছর আমরা অত্যাচার সহ্য করেছি। জনরোষ কাকে বলে দেখে নিন এবার। আমরা বলেছি কোনো হিংসা নয়। কুণাল ঘোষ কথায় কথায় বলত এটা জনরোষ। ওটা জনরোষ। আমরা জনরোষ দেখাব? দেখালে গায়ে কাপড় থাকবে না। গায়ের চামড়া থাকবে না। খোকাবাবু ডায়লগ দিয়েছিল ৪ তারিখের পর দিল্লির বাপ বাঁচাতে পারবে না। আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোর বাপ কোথায়? তোদের কে দেখবে? তোদের তো বাপ ছিল না। শুধু মা ছিল। তোরা বড় বড় কথা বলতিস। বিজেপি বলে বেঁচে আছিস। নাহলে গাছে টাঙিয়ে দেওয়া হতো। এখনও কর্মীদের বলছি। ছুঁচো মেরো না। পারলে বাঘ সিংহ মারো। দিলীপ ঘোষের মতো।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
west Bengal assembly election 2026 resultdilip ghoshMamata Banerjee
পরবর্তী
খবর

West Bengal Weather Update: বৃষ্টি ভোগাবে টানা কয়েক দিন, ঝড়ের গতি ছুঁতে পারে ৫০ কিমি
.

পরবর্তী খবর

Baranagar Assembly election result 2026: বরাহনগরে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই: সায়ন্তিকা বনাম সজল দ্বৈ...