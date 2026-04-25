Dev in Amta : 'ধর্মের ফাঁদে পা দেবেন না, যে আপনাকে আগলে রেখেছে তার হাতই শক্ত করুন': দেব
Dev in Amta : যে দল আপনাদের স্বপ্ন দেখিয়ে স্বপ্ন সত্যি করে সেই দলের হাত শক্ত করবেন....
শুভাশিস মণ্ডল: আমতায় ভোট প্রচারে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের কথা বলার পাশাপাশি আম জনতাকে ধর্মের রাজনীতি নিয়ে সতর্ক করলেন ঘাটালের সাংসদ দেব। তৃণমূল সাংসদ বলেন, রাজনীতি এখন অনেকটা নীচে নেমে গিয়েছে। কাজের কথা কেউ বলছে না। সব ধর্ম ধর্ম করে ব্যবসা করছে।
হুমায়ুন কবীরকে বিঁধে দেব বলেন, ২০২৬ এর নির্বাচনের আগে একটা দল বলল আমরা যদি নির্বাচনে জিতি তাহলে বাবরি মসজিদ তৈরি করব। আবার একটা দল বলছে আমরা রাম মন্দির তৈরি করেছি আমাদের ভোট দিন। আমার মনে হয় পৃথিবীতে কোন নির্বাচন মন্দির মসজিদ বানানোকে কেন্দ্র করে হয় না। পৃথিবীতে সব কটা নির্বাচন মানুষকে ভালো রাখার জন্য, মানুষকে আগলে রাখার জন্য হয়। সুতরাং এইসব মাথায় রেখে আপনারা আপনাদের মূল্যবান ভোটটা দেবেন।
শনিবার বিকেলে আমতা বিধানসভার গাজীপুর ফুটবল মাঠে আমতা বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সুকান্ত পালের সমর্থনে আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথা বলেন সাংসদ দেব। তিনি বলেন ধর্ম নিজের জায়গায়। কিন্তু নির্বাচন হচ্ছে সমস্ত ধর্মকে নিয়ে কে আগলে রাখবে, কে বাঁচিয়ে রাখবে সেটার নির্বাচন। আমি আপনাদের একটা অনুরোধ করবো ধর্মের ফাঁদে পা দেবেন না। যে দল আপনাদের আগলে রেখেছে এবং যে দল আগামী দিনে আপনাদের আগলে রাখবে, যে দল কথা দিয়ে কথা রাখে সেই দলের হাত শক্ত করবেন। যে দল আপনাদের স্বপ্ন দেখিয়ে স্বপ্ন সত্যি করে সেই দলের হাত শক্ত করবেন।
দেব বলেন ২০২১ এ আমাদের দল কথা দিয়েছিল যদি আমরা জিতি তাহলে লক্ষ্মীর ভান্ডার করে দেব। আপনারা বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই কারণে ২০০ এর বেশি আসন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠন করেছিল। দিদি মানুষের জন্য অনেক প্রকল্প করেছেন যেটা অন্য রাজ্যে নেই। ২০১১ থেকে ২০২৬ পর্যন্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সব করেছেন। স্বাধীনতার পর ঘাটালের সবথেকে বড় সমস্যা ছিল এখানকার বন্যা। ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটালে গিয়ে কথা দিয়ে এসেছিলেন সেই মতো ঘাটাল জেতার ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য সরকার ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাহলে যে কথা দিয়ে কথা রাখে নির্বাচনে তার জেতা উচিত। ২৯ তারিখের নির্বাচনে আপনাদের যদি মনে হয় আমাদের দল, আমার দাদা এবং বন্ধু সুকান্ত পাল আপনাদের পাশে ছিলেন তাহলে তাকে বিপুল ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)