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পুজোর আগেই শিলিগুড়ি বাসট্যান্ডে যাত্রীদের জন্য চালু হল ডরমিটরি, থাকতে পারবেন কতজন?

Siliguri Junction: সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, শিলিগুড়ির এই বাস টার্মিনাস বহু পুরনো। দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ যাত্রীদের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি জানানো হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 01:34 PM IST
পুজোর আগেই শিলিগুড়ি বাসট্যান্ডে যাত্রীদের জন্য চালু হল ডরমিটরি, থাকতে পারবেন কতজন?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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