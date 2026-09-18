/প্রতীক হারিয়ে এবার নন্দীগ্রামে প্রার্থীশূন্য মমতা: খেলা শুরুর আগেই রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ ‘কালীঘাট’-এর

পিউ রায়: পয়লা আশ্বিনে আরও একলা হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময়ের তৃণমূল সুপ্রিমো, দোর্দণ্ডপ্রতাপ মমতা আজ ঘাসফুলে বিলীন হয়ে গেলেন। নিঃস্ব, রিক্ত, দেউলিয়া মমতা রাজনীতির বাণে ভেসে যাওয়ার আগে 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'--কমিশনের ভিক্ষাপাত্রী হয়ে দলের নতুন নাম পেলেন। ২৮ বছর পর চিরাচরিত ঘাসফুল প্রতীক হাতছাড়া হওয়ার পর এবার রাজনৈতিক ময়দানে চূড়ান্ত ধাক্কা খেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
নন্দীগ্রামের বহুচর্চিত উপনির্বাচনে লড়াই শুরুর আগেই মুখ থুবড়ে পড়ল তাঁর দল। শুক্রবার নির্বাচন কমিশন থেকে জোড়াফুল প্রতীক হাতছাড়া হওয়ার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই নন্দীগ্রামের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন। এর ফলে উপনির্বাচনের আগেই নন্দীগ্রামের ময়দানে কার্যত ওয়াকওভার দিয়ে দিল মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলের মতে, ঔদ্ধত্য ও স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের পরিণতিতে পয়লা আশ্বিনে আরও একা এবং কোণঠাসা হয়ে পড়লেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মমতার মুখে ঝামা ঘষে শুভেন্দুর শরণে প্রার্থী
শুক্রবার নাটকীয় মোড় নেয় নন্দীগ্রামের পরিস্থিতি। প্রতীক হাতছাড়া হতেই স্বামী সত্যজিতের সঙ্গে নবান্নে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন কালীঘাট শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে। তবে তার পরেই ঘটে চরম চমকপ্রদ ঘটনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আরও কোণঠাসা করতে তারই প্রার্থী সঞ্চিতা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা নন্দীগ্রামের আসন ছেড়ে দেওয়া বিধায়ক ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সরাসরি দেখা করেন।
একূল ওকূল দুকূল হারিয়ে মমতা যখন শ্বাস নেওয়ার এতটু চেষ্টা করছেন, বিপক্ষ শিবিরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে-- মমতার খেলোয়াড় কি তবে ম্যাচ শুরুর আগেই মাঠ ছাড়ার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছেন? কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই আশঙ্কা সত্যি করে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন পেশায় শিক্ষিকা সঞ্চিতা। ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই এই ঘটনার সঙ্গে ফলতার তথাকথিত 'পুষ্পা' অধ্যায়ের মিল খুঁজে পাচ্ছেন। ফলতায় অভিষেকের ঘনিষ্ট জাহাঙ্গীর খান যেমন ভোটের আগেই পালিয়েছিলেন হারার ভয়ে, এখানেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল।
‘খেলা হবে’ স্লোগানের করুণ পরিণতি
যে নন্দীগ্রাম আন্দোলনকে হাতিয়ার করে একদিন রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই নন্দীগ্রামেই আজ তাঁর মনোনীত প্রার্থীর এমন পিছু হাটা তাঁর রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতাকে বড়সড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। যাঁর মুখে সর্বদা 'খেলা হবে'র হুঙ্কার শোনা যেত, আজ সেই নেত্রীর খেলার টিম মাঠে নামার আগেই ভেঙে গেল। খেলতে চাইলেও নিজের ঘরের খেলোয়াড়কেই ধরে রাখতে পারলেন না মমতা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এটা রাজনৈতিক পরাজয়ের চেয়েও বড় নৈতিক পরাজয়।
এক দলের মনোনীত প্রার্থী কী ভাবে বিপক্ষের প্রধান নেতার দ্বারস্থ হয়ে নির্বাচনী লড়াই থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করেন, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণহীনতা ও দল পরিচালনার সার্বিক ব্যর্থতাকেই নগ্ন করে দিয়েছে।
বিরোধীদের একযোগে তীব্র তোপ
সঞ্চিতা প্রধান দে-র মনোনয়ন প্রত্যাহারের পরেই চারিদিক থেকে সমালোচনার মুখে পড়েছেন মমতা।
মদন মিত্র (ঋতব্রত শিবির): ঋতব্রত শিবিরের মদন মিত্র মমতার একনায়কতন্ত্রের দিকে আঙুল তুলে বলেন, 'একপ্রকার জোর করেই সঞ্চিতাকে দাঁড় করানো হয়েছিল, তাই তিনি সরে দাঁড়ালেন।'
সজল ঘোষ (বিজেপি বিধায়ক): তীব্র কটাক্ষ করে সজল ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল দলটাই পুরোপুরি উঠে গিয়েছে। যে দলের নাম আর নিশানের অস্তিত্ব নেই, সেই দলের আবার প্রার্থী কিসের!'
তাপস রায় (মন্ত্রী): চরম ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাপস রায় বলেন, 'মমতা আর অভিষেক দু’জনে মিলে গোটা দলটাকে শেষ করে দিয়েছেন। মানুষের মাথায় পা দিয়ে হাঁটছিলেন মমতা, আজকের এই পরিণতি তারই প্রত্যক্ষ ফল।'
অধীর রঞ্জন চৌধুরী (কংগ্রেস): অধীর রঞ্জন চৌধুরী তোপ দেগে বলেন, 'মমতা খেলার আগেই ম্যাচ হেরে গেলেন। বড় কোনও প্রলোভন পেয়ে থাকতে পারেন তৃণমূল প্রার্থী, তাই হয়তো তিনি পদ ছেড়ে দিলেন।'
শতরূপ ঘোষ (সিপিএম নেতা): বাম নেতা শতরূপ ঘোষ এটিকে তীব্র ভাষায় ধিক্কার জানিয়ে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে বসে আলোচনা করার ঠিক পরেই প্রার্থীর পদত্যাগ--নিঃসন্দেহে এটি গণতন্ত্রের লজ্জা।'
দলের সর্বময় নেত্রী হিসেবে মানুষের আবেগ ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকে তোয়াক্কা না করে দল পরিচালনা করতে গিয়ে আজ নিঃস্ব হতে বসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম নেই, প্রতীক নেই, আর এখন হাইভোল্টেজ নন্দীগ্রামের মাটিতে লড়াই করার মতো কোনও প্রার্থীও নেই তাঁর। আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের রাজনীতি যে শেষপর্যন্ত এক অতল গহ্বরে নিয়ে দাঁড় করায়, নন্দীগ্রামের এই ঘটনা তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ।
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