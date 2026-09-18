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প্রতীক হারিয়ে এবার নন্দীগ্রামে প্রার্থীশূন্য মমতা: খেলা শুরুর আগেই রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ ‘কালীঘাট’-এর

Nandigram By Election: একূল ওকূল দুকূল হারিয়ে মমতা যখন শ্বাস নেওয়ার এতটু চেষ্টা করছেন, বিপক্ষ শিবিরের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে-- মমতার খেলোয়াড় কি তবে ম্যাচ শুরুর আগেই মাঠ ছাড়ার বন্দোবস্ত পাকা করে ফেলেছেন?

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 18, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 05:15 PM IST
প্রতীক হারিয়ে এবার নন্দীগ্রামে প্রার্থীশূন্য মমতা: খেলা শুরুর আগেই রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ ‘কালীঘাট’-এর

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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