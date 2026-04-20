  West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না যুদ্ধক্ষেত্র: বুথের ১০০ মিটার নো এন্ট্রি বলয়ে থাকবে ঘেরা, ঢুকতে গেলে পেরোতে হবে ২ দফা চেকিং

West Bengal Assembly Election 2026: ভোট না যুদ্ধক্ষেত্র: বুথের ১০০ মিটার 'নো এন্ট্রি' বলয়ে থাকবে ঘেরা, ঢুকতে গেলে পেরোতে হবে ২ দফা চেকিং

WB Assembly Election 2026: কীভাবে হবে যাচাইপর্ব? বুথে ঢোকার আগে প্রথমেই আপনার পরিচয়পত্র পরীক্ষা করবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Apr 20, 2026, 02:42 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভুয়ো ভোটার ধরতে এবার এসআইআর করেছে নির্বাচন কমিশন। আর তাতেই বাংলায় বাদ পড়েছেন ৯০ লাখ মানুষ। এদের মধ্যে অনেকে যোগ্য ভোটারও রয়েছেন। তারা এবার কীভাবে ভোট দেবেন তাদের প্রবল শঙ্কা রয়েছে। ট্রাইবুন্যালে কী হবে? এর মধ্য়েই যারা ভোট দেবেন তাদের জন্যও রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ খবর। 

ভোট বুথগুলিতে এবার ভুয়ো ভোটাররা যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্য পরিচয়পত্র কড়া ভাবে যাচাই করার ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। নাম, ছবি খুঁটিয়ে দেখে নেবেন ভোটকর্মীরা। নির্বাচন কমিশনের নতুন নিয়ম অনুযায়ী বুথ ঢোকার আগে ভোটারদের ভোটার আই ২ ধাপে পরীক্ষা করা হবে। 

কীভাবে হবে যাচাইপর্ব? বুথে ঢোকার আগে প্রথমেই আপনার পরিচয়পত্র পরীক্ষা করবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।  প্রথম ধাপ পার হলে আপনাকে পরিচয়পত্র নিয়ে মুখোমুখি হবে হবে বিএলওদের। কমিশনের নির্দেশ ভোট দিতে এলে একটি নথি অন্তত কাছে রাখতে হবে। সেই নথি দেখেই আপনাকে ছাড় দেবেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। তার পরেই আপনার দ্বিতীয় ধাপ শুরু হবে।

নথি পরীক্ষার প্রথম ধাপ পেরিয়ে আপনি আসবেন বিএলওর কাছে। তিনি দেখে নেবেন আপনার নাম এবারের ভোটার তালিকায় রয়েছি কিনা। কারণ ২৩ তারিখ যারা ভোটে দেবেন তাদের নাম আপডেট হবে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত। বিএলও-র ধাপা পার করেলই আপনি ঢুকতে পারবেন বুথের মধ্যে। বুথের মধ্যে এবার তাকতে পারবেন না এজেন্টরা। গোটা প্রক্রিয়াটি ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা তা দেখে নেবেন সেক্টর অফিসাররা।

কমিশনের সাফ নির্দেশ, ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক প্রচার চলবে না। এটি হবে নে এন্ট্রি বলয়। এরকম নির্দেশ অবশ্য আগেও থাকত। ওই একশো মিটার রেডিয়াস স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারেন। এছাড়াও ভোটপর্ব স্বচ্ছ করতে আরও অনেক ব্যবস্থা নিচ্ছে কমিশন। 

রাজ্যের ১২৫ আসনে ভোট নেওয়া হবে আগামী ২৩ এপ্রিল। দ্বিতীয় দফার ভোট হবে ২৯ এপ্রিল। ৪ মে ফল প্রকাশ করা হবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে ইতিমধ্যে রাজ্য কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিসের কর্তারা কমিশন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছে কমিশন।

