Bengal Weather Update: জোড়া ফলায় বাংলায় দুর্যোগ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...

Bengal Weather Update: জোড়া ফলায় বাংলায় দুর্যোগ! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভাসবে এই এই জেলা...
West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আজকেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা সাত জেলাতে। কাল সোমবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পূর্বাভাস। মঙ্গলবার থেকে কম বৃষ্টির পরিমাণ। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। মঙ্গলবার থেকে কমবে বৃষ্টির পরিমাণ।
অয়ন ঘোষাল: নিম্নচাপ সরে পশ্চিম ঝাড়খন্ড ও সংলগ্ন এলাকায়। তবে মৌসুমী অক্ষরেখা কলকাতার ওপর দিয়ে বিস্তৃত। বাংলা ও উড়িষ্যার মৎস্যজীবীদের আজ ও সমুদ্রে যেতে মানা।
সিস্টেম:
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের নিম্নচাপটি গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পশ্চিমে সরে পশ্চিম ঝাড়খন্ড ও সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। এটি দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে এবং ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ক্রম শক্তি হারাবে। মৌসুমী অক্ষরেখা কলকাতার ওপর দিয়ে বিস্তৃত। এই অক্ষরেখা বিকানির গোয়ালিয়র প্রয়াগরাজ এরপর পশ্চিম ঝাড়খণ্ডের নিম্নচাপ এলাকার ওপর দিয়ে কলকাতা হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগিয়ে উত্তর পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।
দক্ষিণবঙ্গ:
আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। সোমবারে কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির ব্যাপকতা বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।
মঙ্গলবার ও বুধবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু কিছু এলাকায়। বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে বৃহস্পতিবারেও।
উত্তরবঙ্গ:
আজ ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। সোমবার উপরের দিকের দুই জেলাতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টি হবে, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পং জেলাতে। বাকি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি কোনো কোনো জায়গায় হতে পারে। উপরের দিকে জেলাগুলিতে ঝড় এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা।
মঙ্গলবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। বুধবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে।
কলকাতা:
মূলত মেঘলা আকাশ। বৃষ্টির সম্ভাবনা শহরে। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির কারণে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে নীচে। সোমবার মূলত মেঘলা আকাশ; কখনো আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৩ থেকে ৯৭ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ৪.৮ মিলিমিটার।
ভিন রাজ্যে:
আজ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ বিহার ঝারখান্ড এবং পূর্ব মধ্যপ্রদেশ এলাকায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। ছত্রিশগড়ে ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট ভারী বৃষ্টি। ঝাড়খন্ড, সিকিম এবং উত্তরবঙ্গে ২৪ থেকে ২৫ আগস্ট ভারী বৃষ্টি। বিহারে মঙ্গলবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি এবং ওড়িশাতে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
