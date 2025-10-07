English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আর ভারী বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই। আজ থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। রোদ ঝলমলে পরিবেশ কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। দক্ষিণবঙ্গে বুধবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি।  বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। উইকেন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি নেই দক্ষিণবঙ্গেও। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 7, 2025, 10:44 AM IST
Bengal Weather Update: পশ্চিমী ঝঞ্ঝা ও ঘূর্ণাবর্তের জোড়া ফলা! কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় ধেয়ে আসছে ব্যাপক বৃষ্টি...

অয়ন ঘোষাল: দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমছে। এবার থমকে থাকা বর্ষা বিদায় রেখা গতি পেতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। উইকেন্ড থেকে বর্ষা বিদায়ের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে বাংলাতেও। 
এই মুহূর্তে বর্ষা বিদায় লেখার অবস্থান গুজরাতের ভিরাবল থেকে উজ্জয়ন ঝাঁসি হয়ে উত্তরপ্রদেশের শাহজাহানপুর পর্যন্ত বর্ষা বিদায় রেখা থমকে আছে। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যেই বর্ষা বিদায় নিতে পারে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে। তবে নতুন করে যদি বঙ্গোপসাগরে আর কোনও নিম্নচাপ তৈরি না হয় (যার সম্ভবনা এখনও পুরোপুরি খারিজ করা হয়নি) তাহলে আগামী মঙ্গল, বুধবার থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমতে শুরু করবে। শুষ্ক আবহাওয়া আগামী বুধবার থেকে। দীপাবলী ও কালীপুজোয় ভোরের দিকে শুষ্ক হিমেল পরশ।

সিস্টেম: 
উত্তর-পূর্ব বিহারে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। উত্তর-পূর্ব অসমেও রয়েছে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত। পূর্ব উত্তর প্রদেশে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। পরপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝার দাপট। একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রভাব বিস্তার করেছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় আরও একটি পশ্চিমবঙ্গে ঢুকবে এবং আরও একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আফগানিস্তানের উপর রয়েছে যেটি এর পরেই আসবে বলে মনে করছে আবহাওয়া দফতর। 

দক্ষিণবঙ্গে: 
আজ মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, ঝাড়গ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বুধবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি কলকাতা সহ কিছু জেলাতে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, ঝাড়গ্রাম পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 

বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার বৃষ্টি আরও কমবে কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কম থাকবে। কার্যত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

উত্তরবঙ্গ:
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ কমবে। রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই। মূলত রোদ্দুর উজ্জ্বল আবহাওয়া কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। আজ মঙ্গলবার ও কাল বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি কিছু জেলাতে অল্প কিছু এলাকায়। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। 

বৃহস্পতিবার থেকে রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। স্থানীয়ভাবেই শুধু কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বেশিরভাগ অংশই কার্যত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

কলকাতা: 
আগামী দুদিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। কখনও মেঘলা আকাশ আবার কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু এক পসলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। উইকেন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে।

কলকাতার তাপমান: 
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.০ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮২ থেকে ৯৫ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে সামান্য।

ভিন রাজ্যে:
ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা অসম, মেঘালয়, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখন্ড, রায়লসীমা, তামিলনাডু, পন্ডিচেরি, করাইকালে ভারী বৃষ্টি। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরাখণ্ডে।

