Malda: মদ্যপ অবস্থায় ডিউটিতে চিকিৎসক, মালদায় শ্বাসকষ্টের শিশুকে ভুল ওষুধ...

Malda: মদ্যপ অবস্থায় ডিউটিতে চিকিৎসক, মালদায় শ্বাসকষ্টের শিশুকে ভুল ওষুধ...
Malda: মালদায় ফের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে ঘিরে বড় প্রশ্ন। সামসি গ্রামীণ হাসপাতালে মদ্যপ অবস্থায় ডিউটিতে থাকা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে উঠল গুরুতর অভিযোগ। শ্বাসকষ্টে আক্রান্ত দেড় বছরের এক শিশুকে ভুল ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ।
রণজয় সিংহ: সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে মদ্যপ অবস্থায় চিকিৎসক! আর সেই মত্ত অবস্থায় দেড় বছরের এক শিশুকে ভুল ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ উঠল মালদার সামসি গ্রামীণ হাসপাতালে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার মধ্যরাতে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। চিকিৎসকের চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন রোগীর আত্মীয়রা।
মালদার সামসি কান্ডারন এলাকার বাসিন্দা কানু কর্মকারের দেড় বছরের শিশুকন্যা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আচমকা তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় পরিবার তড়িঘড়ি তাকে সামসি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরিবারের অভিযোগ, সেই সময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাহুল মণ্ডল সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন।
শিশুর পরিবারের দাবি, কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে ঠিকমতো পরীক্ষা না করেই ভুল ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন। এমনকি শ্বাসকষ্টের জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বদলে তাকে ওআরএস (ORS) দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হতে শুরু করলে পরিবারের সন্দেহ হয়। চিকিৎসকের কথা বলা এবং আচরণে অসঙ্গতি লক্ষ্য করে পরিবারের সদস্যরা নিশ্চিত হন যে তিনি মদ্যপ অবস্থায় রয়েছেন।
বিষয়টি জানাজানি হতেই স্থানীয় বাসিন্দা ও রোগীর আত্মীয়রা হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দায়িত্বরত ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন সকলে। এরপর দ্রুত শিশুটিকে উদ্ধার করে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানেই শিশুটি চিকিৎসাধীন।
এই ঘটনায় জেলা স্বাস্থ্য মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় ডিউটি এবং ভুল চিকিৎসার অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, এখন সেটাই দেখার।
