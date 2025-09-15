English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: সোম থেকেই ঘোরতর দুর্যোগ! ৬ জেলায় ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি, বাকি জেলাতেও ঝড় ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘনঘোর বাদলধারা...

Bengal Weather Update: বৃষ্টি-বৃষ্টি-বৃষ্টি! ৪৯ দিনে বঙ্গোপসাগরে ১৫ তম নিম্নচাপ। এই নিম্নচাপ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল হয়ে ছত্তীসগঢ়ের দিকে যাবে। এর সরাসরি প্রভাবে বাংলায় প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে, ফলে বৃষ্টি বাড়বে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 15, 2025, 09:09 AM IST
অয়ন ঘোষাল: ৪৯ দিনে বঙ্গোপসাগরে ১৫ তম নিম্নচাপ (15th Depression)। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে (North-West Bay of Bengal) নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এই নিম্নচাপ ওড়িশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল হয়ে ছত্তীসগঢ়ের দিকে যাবে। এর সরাসরি প্রভাব পড়বে না বাংলায়। তবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে। ফলে বৃষ্টি বাড়বে (Heavy Rain in Kolkata)। 

দক্ষিণবঙ্গে

আজ, সোমবার থেকে বৃষ্টি বাড়বে রাজ্যে। দক্ষিণে ৬ জেলায় ঝেঁপে আসছে বৃষ্টি। বাকি সমস্ত জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুৎ এবং দমকা হওয়া-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গে সোমবার ও মঙ্গলবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা বাড়তে পারে সপ্তাহের শুরুতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০-৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বৃহস্পতি ও শুক্রবার বৃষ্টি আরও কমবে। কিছু জেলার কোন কোন জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকবে। মহালয়ার আগের দিন শনিবার ফের কিছুটা বাড়তে পারে বৃষ্টি।
 
উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গে সোমবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলাতেই-- দার্জিলিং কালিম্পং কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং-সহ পাঁচ জেলায়। দুই দিনাজপুরেও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়।

বিশ্বকর্মা পুজোয়

বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। তবে সেদিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি চলবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম পুরুলিয়া। কলকাতায় বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির আগে-পরে চূড়ান্ত আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটাই বাড়বে।

মহালয়ায়

মহালয়ার আগের দিন শনিবার ফের কিছুটা বাড়তে পারে বৃষ্টি। মহালয়ার দিন রবিবার দক্ষিণের একাধিক জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। বাকি জেলায় অসহ্য ঘর্মাক্ত পরিস্থিতি।

বর্ষাবিদায়

দেশের পশ্চিমাঞ্চলের তিন রাজ্যে আজ, সোমবার বিকেলের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বছরের মতো বিদায় নেবে মৌসুমি বায়ু, অর্থাৎ, বর্ষা। এর মধ্যে রাজস্থানে গতকালই বিদায় নিয়েছে বর্ষা। পঞ্জাব এবং গুজরাত থেকেও আজ বর্ষা বিদায় নিতে পারে বলে খবর।  



Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!



