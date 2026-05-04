CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
Dum Dum Election 2026 Result: বিজেপি'র অরিজিৎ বক্সী এগিয়ে; দমদম কি ব্রাত্য করল ব্রাত্যকে?

Dum Dum Election 2026 Result: ঐতিহাসিকভাবে দমদম ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র এক শক্তিশালী দুর্গ। তারা এখানে ৯ বার জয়ী হয়েছে। এছাড়া ১৯৬২ সালে অবিভক্ত সিপিআই একবার এবং কংগ্রেস দুবার এই আসনে জেতে। তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ৪ বার জয়লাভ করেছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 4, 2026, 02:13 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতা মহানগরী অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার একটি সাধারণ ক্যাটাগরির বিধানসভা কেন্দ্র দমদম। এটি দমদম লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা আসনের একটি, যা সমগ্র দমদম পৌরসভা এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ১ থেকে ১৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।

রাজনৈতিক ইতিহাস ও পরিবর্তন

ঐতিহাসিকভাবে দমদম ছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বা সিপিআই(এম)-এর একটি শক্তিশালী দুর্গ। তারা এখানে ৯ বার জয়ী হয়েছে। এছাড়া ১৯৬২ সালে অবিভক্ত সিপিআই একবার এবং কংগ্রেস দুবার এই আসনে জিতেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস এই কেন্দ্রে এ পর্যন্ত ৪ বার জয়লাভ করেছে। ২০০১ সালে তাদের প্রথম জয় আসে। ২০১১ সাল থেকে বিশিষ্ট নাট্যকার নাট্য-অভিনেতা এবং বর্তমান রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্য ব্রাত্য বসু এখান থেকে টানা তিনবার জয়ী হয়ে তৃণমূলের জয়ের ধারা বজায় রেখেছেন।

নির্বাচনী লড়াই

২০১১ সালে ব্রাত্য বসু সিপিআই (এম)-এর গৌতম দেবকে ৩১,৪৯৭ ভোটে পরাজিত করেন। ২০১৬ সালে ব্যবধান কিছুটা কমে ৯,৩১৬ হলেও, ২০২১ সালে তিনি বিজেপির বিমল শঙ্কর নন্দকে ২৬,৭৩১ ভোটে হারিয়ে পুনরায় জয়ী হন।

প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন সমীকরণ

২০০৯ সাল থেকে দমদমে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তিশালী অবস্থানে থাকলেও ২০১৯ সালের পর থেকে রাজনৈতিক সমীকরণে বদল এসেছে। সিপিআই (এম)-কে সরিয়ে বিজেপিই এখানে প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে উঠে আসে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপির লড়াই ছিল সমানে-সমানে, যেখানে তৃণমূল মাত্র ৫,১১২ ভোটে (২.৯%) এগিয়ে ছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই লিড বেড়ে দাঁড়ায় ৯,৫৯১ ভোটে (৫.১০%)।

ভোটার পরিসংখ্যান ও জনবিন্যাস

২০২৪ সালে এই কেন্দ্রে নিবন্ধিত ভোটারের সংখ্যা ছিল ২,৫৬,১৪৬ জন, যা ২০১৯ সালের (২,৩২,৫৪৫) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। তফসিলি জাতি (SC) ভোটাররা এখানকার বৃহত্তম গোষ্ঠী (১২.৭২%)। মুসলিম ভোটারদের সংখ্যা এখানে তুলনামূলকভাবে কম। এটি একটি সম্পূর্ণ শহুরে কেন্দ্র। যদিও শহরের তুলনায় এখানে ভোটদানের হার বেশ ভালো, তবে সময়ের সঙ্গে তা কিছুটা কমেছে-- ২০১১ সালে যা ছিল ৮০.৮৩%, ২০২১ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৪.৭৫%-এ!

ঐতিহাসিক পটভূমি ও নগরায়ন

দমদমের নগরায়ন শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। ব্রিটিশরা এখানে একটি সেনানিবাস (Cantonment) এবং একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছিল-- যার ঐতিহ্য আজও দমদম অ্যামুনিশন ফ্যাক্টরি বহন করে চলেছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আসা বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমনে এই অঞ্চলের নগরায়ন আরও ত্বরান্বিত হয়। বর্তমানে এটি কলকাতা মহানগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (KMDA) অধীনে মতিঝিল, নাগেরবাজার এবং রাজবাড়ির মতো সুপরিকল্পিত এলাকা নিয়ে গঠিত। দমদমেই রয়েছে পূর্ব ভারতের প্রধান প্রবেশদ্বার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এমনিতেও এখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত শক্তিশালী। দমদম মেট্রো স্টেশনটি কলকাতার মেট্রো নেটওয়ার্কের এক প্রধান কেন্দ্র এবং ইন্টারচেঞ্জ পয়েন্ট। এছাড়া ব্রিটিশ আমলের রেলওয়ে স্টেশনটিও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নাগেরবাজার, লেক টাউন এবং বিরাটির মতো এলাকাগুলি তাদের ব্যস্ত বাজার এবং আবাসিক চাহিদার জন্য পরিচিত। যশোর রোড দমদমের অন্যতম লাইফলাইন। বিমানবন্দর এখানে অবস্থিত হলেও শিয়ালদহ স্টেশন (১১ কিমি), হাওড়া স্টেশন (১৪ কিমি) এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ (১২ কিমি) এখান থেকে অত্যন্ত সহজে যাতায়াত করা যায়।

২০২৬ নির্বাচনের প্রেক্ষাপট

২০০৯ সাল থেকে টানা ভালো ফলাফল করার সুবাদে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেসই এই আসনে জয়ের ক্ষেত্রে প্রধান দাবিদার। তবে বিজেপি যেভাবে এখানে শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং বাম-কংগ্রেস জোট যদি পুনরায় ঘুরে দাঁড়াতে পারে, তবে নির্বাচনী লড়াইয়ে বড় ধরনের ওলটপালট ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফলে আসন্ন নির্বাচনটি শাসক দলের জন্য সতর্কতার হতে চলেছে।

দুই দফায় মিটল ভোট

প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিলে ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিলে বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্য জুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

বিতর্কিত ভোটার তালিকা

ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশি ভোটারকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার রয়েছে! পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।

মোদী-শাহের বাংলা অভিযান

কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।

মমতার বাংলা অস্মিতা

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

