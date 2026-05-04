Dumdum Uttar Assembly Election 2026 Result Update: তৃণমূলের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য না কি সিপিআইএমের দীপ্সিতা ধর-- হাইভোল্টেজ দমদম উত্তরে কে জিততে চলেছে?
Dum Dum Election 2026 Result: উত্তর ২৪ পরগনার দমদম উত্তর প্রধান বিধানসভা কেন্দ্র। দমদম লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই দমদম উত্তর প্রধান আসন। উত্তর দমদম পৌরসভা এবং নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভা নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র একটি সম্পূর্ণ শহুরে এলাকা। কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তর ২৪ পরগনার দমদম উত্তর প্রধান বিধানসভা কেন্দ্র। দমদম লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই দমদম উত্তর প্রধান আসন। উত্তর দমদম পৌরসভা এবং নিউ ব্যারাকপুর পৌরসভা নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্র একটি সম্পূর্ণ শহুরে এলাকা। কোনও গ্রামীণ ভোটার নেই।
সদ্য গণনা শুরু হয়েছে। এখনও রেজাল্ট আসেনি। প্রথম রাউন্ডের পর কে এগিয়ে কে পিছিয়ে আমরাই জানাব আপনাদের সবার আগে সঠিক খবর।
দমদম উত্তরের ইতিহাস:
২০১১ সালের প্রথম নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করে। চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সিপিআই(এম)-এর রেখা গোস্বামীকে ১৯,০২৬ ভোটে পরাজিত করেন।
২০১৬ সালে সিপিআই(এম) এই আসনটি পুনরুদ্ধার করে, যখন তন্ময় ভট্টাচার্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে ৬,৫৪৯ ভোটে পরাজিত করেছিলেন।
২০২১ সালে পাশা আবার উল্টে যায় এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বিজেপির ডঃ অর্চনা মজুমদারকে ২৮,৪৯৯ ভোটে পরাজিত করে পুনরায় এই আসনটি জয় করেন।
লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, দমদম উত্তরে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে। ২০১৯ এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির তুলনায় খুব সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে ছিল-- ২০১৯ সালে ৫,৬৪৯ ভোটে এবং ২০২৪ সালে ৬,৩০২ ভোটে।
আজকের লড়াই
চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য — তৃণমূল কংগ্রেস (AITC) (প্রধান মুখ ও রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী)
দীপ্সিতা ধর — সিপিআই(এম) (CPM)
সৌরভ সিকদার — বিজেপি (BJP)
ধনঞ্জয় মৈত্র — জাতীয় কংগ্রেস (INC)
এছাড়া
সত্যব্রত মজুমদার — বিএসপি (BSP)
রুহুল আমিন সরদার — এজেইউপি (AJUP)
সনপ মণ্ডল — বিএনএআরপি (BNARP)
হরিপদ বিশ্বাস — এমপিওআই (MPOI)
প্রতাপ বৈদ্য — নির্দল (IND)
নোটা — নোটা (NOTA)
দমদম উত্তর সড়ক ও রেলপথে চমৎকারভাবে যুক্ত। কাছেই অবস্থিত দমদম মেট্রো স্টেশনটি কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনের অংশ। মেট্রো স্টেশনটি একটি প্রধান রেলওয়ে জংশন দমদম জংশনের সাথেই অবস্থিত। যদিও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি দমদমে অবস্থিত, তবে এটি দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে পড়ে না।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
বিজেপির ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধি এবং সিপিআই(এম)-কংগ্রেস জোটের পুনরুত্থানের সম্ভাবনার ফলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দমদম উত্তর আসনটি ধরে রাখার ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে। এই কেন্দ্রের শহুরে চরিত্র এবং পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক আনুগত্য একে কলকাতার উত্তর শহরতলির অন্যতম নজরকাড়া আসনে পরিণত করেছে।
আরও পড়ুন: Diamond Harbour Assembly Election 2026 Result Update: অভিষেকের ডায়মন্ড মডেল কি তবে ফেল? বিজেপির প্রার্থী দীপক কুমার হালদার ২৫৮০ ভোটে এগিয়ে ডায়মন্ডহারবারে
আরও পড়ুন: West Bengal Assembly Election 2026: বিগ ব্রেকিং: প্রাথমিক ট্রেন্ডে পরিবর্তনের বিরাট ইঙ্গিত বাংলার: বিরাট ঝটকা শাসকশিবিরে
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)