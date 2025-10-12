English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Idol Recovered: দামোদর থেকে জাল টেনে তুলতেই ঠেকল ভারী কিছু, টর্চের আলো ফেলতেই দেখা দিলেন...

Durga Idol Recovered: ঘটনার পর রাতে কেউ মূর্তিটি না ছুঁয়ে, রবিবার সকালে সেটি নদী থেকে তুলে আনা হয়। পরে স্থানীয় এক মন্দিরে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 12, 2025, 10:51 PM IST
অরূপ লাহা: দামোদর নদ থেকে উদ্ধার হল দেবী দুর্গার মূর্তি। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের গলসির দাদপুরে। শনিবার রাতে মাছ ধরতে গিয়ে জালে পড়ে মূর্তিটি। স্থানীয়দের অনুমান, এটি হিন্দু দেবী দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী রূপ।

জানা গেছে, শনিবার রাতে এলাকার কয়েকজন যুবক ফাঁন্দা জাল নিয়ে দামোদর নদে মাছ ধরতে যান। সেই সময় জাল তুলতে গিয়ে তাঁদের পায়ে কিছু শক্ত জিনিস ঠেকে। টর্চের আলো ফেলতেই দেখা যায়, জালে আটকে আছে একটি দেবী মূর্তি।

ঘটনার পর রাতে কেউ মূর্তিটি না ছুঁয়ে, রবিবার সকালে সেটি নদী থেকে তুলে আনা হয়। পরে স্থানীয় এক মন্দিরে মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। খবর পেয়ে গলসি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি পরিদর্শন করে।

মূর্তি উদ্ধারের খবরে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সকাল থেকেই মূর্তিটি দেখার জন্য ভিড় জমতে শুরু করে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দেবীর পূজা-অর্চনা করে শিগগিরই ওই মন্দিরেই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা রয়েছে। ঘটনা ঘিরে এখনো কৌতূহল তুঙ্গে —কীভাবে ওই মূর্তিটি নদীতে এল, তা নিয়ে চলছে জোর আলোচনা।

গ্রামবাসী বিশ্বজিত্ ঘোষ বলেন, গতকাল রাতে আমরা কয়েকজন মিলে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। জাল তুলে মাছ যখন ছাড়াচ্ছিলাম তখন পায়ে শক্তি কিছু একটা ঠেকে। প্রথমে ভেবেছিলাম কয়লা বা কিচু একটা হবে। কিন্তু টার্চ জ্বেলে দেখি ওটা একটা ঠাকুরের মূর্তি। রাতে আর কিছু করিনি। সকালে গিয়ে মূর্তিটি নিয়ে এসেছি এবং মণ্ডপে এনে রেখেছি। পূজো করব বলেও ঠিক করেছি। যতটা মনে হচ্ছে এটা একটা দূর্গার মূর্তি।

অন্যদিকে, স্থানীয় বাসিন্দা দুর্গা চরণ বিশ্বাস বলেন, গতকাল মাছ ধরতে গিয়েছিলাম। জালে ঠাকুর মূর্তিটা ঠেকে যায়। রাতে আর মূর্তিটা তুলিনি। সকলে গিয়ে তুলে এনেছি। সেটাকে ঠাকুরতলায় রেখেছি।

