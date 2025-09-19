English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Durga Puja 2025: প্রতিমার থেকে ভেঙে দুর্গার মুখ চুরি! জোর চাঞ্চল্য...

Durga Puja 2025: প্রতিমা থেকে দুর্গার মুখ ভেঙে তুলে নেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধর! তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 19, 2025, 01:04 PM IST
বাসুদেব চট্টোপাধ্য়ায়: দুর্গার মুখ চুরি! দুর্গা প্রতিমা থেকে দুর্গার মুখ ভেঙে তুলে নেওয়ার অভিযোগ। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার মহিশীলা পাল পাড়ায়। দুর্গা প্রতিমা থেকে দুর্গার মুখ ভেঙে তুলে নেওয়ার অভিযোগে এক যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রেখে বেধড়ক মারধরও করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃৎশিল্পী বাপি পালের তৈরি মূর্তি কারখানায় ছিল। সেখানে দুটি দুর্গা প্রতিমার দুখানা মুখ ভেঙে নিয়ে চুরি করে এক যুবক। পরে ওই মুখ উদ্ধার করা হয় ওই এলাকার অন্য এক মৃৎশিল্পীর কারখানা থেকে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত যুবককে বিদ্যুতের খুঁটিতে দীর্ঘক্ষণ বেঁধে রেখে মারধরও করা হয়

মৃৎশিল্পী বাপি পালের দাবি, যে দুটি দুর্গা প্রতিমার মুখ ভেঙে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই ছাঁচ বাকি কোনও মৃৎশিল্পীদের কাছে নেই। তাই সেই ছাঁচ গড়ার জন্যই এই ঘটনা ঘটিয়েছে। উল্লেখ্য, যে দুটি মুর্তির মুখ চুরি করে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটা মূর্তি আজকেই পুজো কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করার কথা ছিল।

এই ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দক্ষিণ থানার পুলিস। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত যুবক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

