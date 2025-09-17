Durga Puja 2025: বাবারা ব্রাত্য নয়... সবই শুধু রক্তমাংসের টান নয়... বিটি রোডের ব্লকবাস্টার ৩ পুজোয় এবার বড় চমক!

Durga Puja 2025: বাবারা ব্রাত্য নয়... সবই শুধু রক্তমাংসের টান নয়... বিটি রোডের ব্লকবাস্টার ৩ পুজোয় এবার বড় চমক!
Durga Puja 2025: বাবার জন্য থেকে যাওয়া আক্ষেপ বা অপূর্ণতা এবার পুজো মণ্ডপের স্বয়ং সম্পূর্ণ বৃত্তে... সবকিছুই নিছক রক্তমাংসের টান নয়। আসলে সবই... অন্য ঘরানার থিমে মানুষকে চমক....
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বি টি রোডের আশেপাশে একের পর এক ব্লকবাস্টার পুজো। এ বলে আমায় দেখ। ও বলে আমায়। এরকম ডাকসাইটে ৩ পুজো এবার কে কী থিম করল? আসুন দেখে নিই।
পুজো ১
৭৬ তম বর্ষে সোদপুর পানশিলা ঠাকুরবাড়ি সর্বজনীনের থিম শ্রী চরণেষু
মায়ের পুজোয় বাবাদের বিনম্র শ্রদ্ধা। জন্মদাত্রী মায়ের থেকে সন্তানকে বড় করে তোলায়, মমতায়, ভালবাসায়, আবেগে বাবার অবদান কিছুমাত্র কম নয়। অথচ স্নেহ ভালবাসার তুলনা করতে গিয়ে বাবাদের অবদান অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাত্য থেকে যায়। না বলা রয়ে যায় অনেক কথা। বাবাকে চিঠি লেখা আর হয়ে ওঠেনা। বাবার জন্য থেকে যাওয়া এই আক্ষেপ বা অপূর্ণতা এবার পুজো মণ্ডপের স্বয়ং সম্পূর্ণ বৃত্তে। বৃত্ত রচনা করেছেন শিল্পী পার্থ মাইতি। মণ্ডপ জুড়ে আবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া একের পর এক বাবার অবদান ও ভালবাসার কোলাজ। একেকটি কোলাজ একেকজন বাবার গল্প বলছে। তার সঙ্গে আলাদা করে বলতেই হয় প্রতিমা শিল্পী সুকান্ত রায়ের কথা। কি অসাধারণ এক প্রতিমা। যেখানে কলকাতার গল্প, হাতে টানা রিক্সার গল্প, রাতের শহরের এক সময়ের গ্যাসের বাতির গল্প। মণ্ডপের সৌন্দর্য এবং নান্দনিকতা মুগ্ধ করার মতো।
পুজো ২
২৬ তম বর্ষে ন' পাড়া দাদাভাই সংঘের থিম টান অর্থাৎ বন্ডিং
এই এলাকার আরেকটি ব্লক বাস্টার পুজো ন পাড়া দাদাভাই সংঘের পুজো। ২৬ তম বর্ষে এই পুজোর থিম টান অর্থাৎ বন্ডিং। সন্তানের প্রতি মায়ের টান। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর টান। প্রেমিকের প্রতি প্রেমিকার টান। সবকিছুই নিছক রক্তমাংসের টান নয়। আসলে সবই নিবিড় এক সুতোর বাঁধন। তাই এবার শিল্পী যুগল সন্দীপ ও তাপসী মুখার্জি গোটা মণ্ডপে তৈরি করেছেন এই বন্ধন বা টান।
পুজো ৩
৩৬ তম বর্ষে বরানগর লো ল্যান্ডের থিম বাংলার মুখ
একই শিল্পী সৌরভ দত্ত প্রতিবার সম্পূর্ণ অন্য ঘরানার থিম রচনা করে মানুষকে তাক লাগান। এবার তার হাতিয়ার বাংলার লোক শিল্প। থিমের নাম বাংলার মুখ। এই বাংলার ঝুড়ি বেতের শিল্প। ডোকরা শিল্প থেকে গ্রামীণ বাংলার একের পর এক নিপুণ হস্তশিল্পের এক সুবিশাল ক্যানভাস এবার এই মণ্ডপ। সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমা শিল্পী তাপস নাগ বাংলার মায়ের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ২০ ফুট উঁচু প্রতিমায়।
