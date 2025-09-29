Saptami Nabapatrika: মহাসপ্তমীর সকালে দিকে-দিকে নবপত্রিকা স্নান! প্রকৃতি-আরাধনার মধ্যে দিয়ে শুরু মাতৃবন্দনা...

Saptami Nabapatrika: মহাসপ্তমীর সকালে দিকে-দিকে নবপত্রিকা স্নান! প্রকৃতি-আরাধনার মধ্যে দিয়ে শুরু মাতৃবন্দনা...
Nabapatrika Snan on Maha Saptami 2025: নবপত্রিকার নাম কলা বউ। সপ্তমী পুজোর আগে একটি কলাগাছকে পুজো করে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করানো হয়। আজ মহাসপ্তমীর পুণ্যলগ্নে গঙ্গার ঘাটে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জলাশয়ের ঘাটে চলছে কলা বউ স্নান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রচলিত ভাষায়, নবপত্রিকার (Nabapatrika) নাম কলা বউ (Kala Bou)। এই নবপত্রিকা স্নানের অর্থ কলাবউ স্নান। সপ্তমী পুজোর আগে একটি কলাগাছকে পুজো করে গঙ্গার পবিত্র জলে স্নান করানো হয়। শুধু কলাগাছ নয় অবশ্য। এতে থাকে আরও আট রকমের উদ্ভিদ। সব মিলিয়ে সেই গাছের গুচ্ছকে শাড়ি পরানো হয়। আজ, মহা সপ্তমীর পুণ্য লগ্নে কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে এবং রাজ্যের বিভিন্ন নদীতে ও জলাশয়ের ঘাটে ঘাটে চলছে এই নবপত্রিকা স্নান ততা কলা বউ স্নান। দুর্গাপুজোর (Durga Puja 2025) আনুষ্ঠানিক শুরু।
আজ সপ্তমী, নবপত্রিকা
আজ সপ্তমী। আনুষ্ঠানিকভাবে এদিনই পুজো শুরু। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিককে নিয়ে মা দুর্গার পিতৃগৃহে প্রবেশ। নবপত্রিকা স্নানের পরে দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। সপ্তমীতে এভাবেই প্রকৃতি আরাধনার মধ্যে দিয়ে শুরু মাতৃ বন্দনা।
ক্যানিংয়ে কালো দুর্গা
সমস্ত নিয়ম-নীতি মেনে ক্যানিংয়ে ভট্টাচার্য পরিবারে পুড়ে যাওয়া প্রায় ৪৪১ বছরের কালো দুর্গার সপ্তমী পুজো হল। নবপত্রিকা স্নান হয়ে গিয়েছে, এরপর মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। অপরূপ মায়ের সেই রূপ যা দেখার জন্য দর্শনার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন ভট্টাচার্য পরিবারে।
জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি, শিলিগুড়ি
সপ্তমীতে মায়ের চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে চলছে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি সপ্তমী পুজোও। ৫১৬ তম বছর এই রাজবাড়ির পুজোর। সকাল থেকে শুরু হয়েছে চণ্ডীপাঠ। ভোর থেকে দর্শনার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে। নাটমন্দিরে নিজে উপস্থিত থেকে পুজোর সমস্ত খুঁটিনাটি নজর রাখছেন রাজবাড়ির প্রবীণ সদস্য প্রণত বসু। উপস্থিত রয়েছেন রাজবাড়ির পুত্রবধূ লিন্ডা বসু। আজ রাজবাড়িতে অর্ধরাত্রির পুজো রয়েছে। বিশেষ ওই পুজোয় অংশ নেবেন রাজ পরিবারের সদস্যরা। ওদিকে শিলিগুড়ি মহানন্দা ঘাটে সকাল থেকেই শহর ও শহরতলির বেশ কিছু বাড়ির পুজোর কলাবউস্নান চলেছে।
বর্ধমানে, আসানসোলে
চিরাচরিত প্রথা মেনে নবপত্রিকা স্নান সম্পন্ন হল বর্ধমানেও। কৃষ্ণসাগর থেকেই ঘট উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হল মহাসপ্তমীর পুজো। ভোর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। নবপত্রিকা স্নানের পরই দেবীপক্ষের পুজোর আনুষ্ঠানিক আরম্ভ। আসানসোল, নিয়ামতপুর , কুলটি, বার্ণপুর, রানিগঞ্জ, জামুরিয়া, বারাবনির বিভিন্ন পুকুর থেকেই ঘট উত্তোলনের মধ্য দিয়ে শুরু হল মহাসপ্তমীর পুজো শুরু আসানসোল অঞ্চলে। ভোর থেকেই স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। দুর্গাপুজোর মূল পর্বের সূচনা ঘটল। নবপত্রিকা স্নানের মধ্য দিয়ে শুভ শক্তিকে আহ্বান জানানো হল। উৎসবমুখর পরিবেশে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন বাড়ি ও পাড়ার পুজোর সম্পন্ন হল এই বিশেষ আচার।
কাটোয়ায়
মহাসপ্তমীতে কাটোয়ার ভাগীরথীর ঘাটগুলিতে শুরু হয়েছে নবপত্রিকা স্নান। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই ভাগীরথীর ঘাটে ভিড় জমাচ্ছেন মানুষজন। বিভিন্ন বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে ক্লাবের পুজো-- সর্বত্র। ভোর থেকেই নবপত্রিকা স্নান করাতে আসছেন বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা। কাটোয়ার শহরের দেবরাজ ঘাট, শ্মশানঘাট, গোয়ালপাড়া ঘাট সহ আরও অন্যান্য ঘাটগুলিতে মানুষজনের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নির্দিষ্ট আচারবিধি মেনে নবপত্রিকা স্নান করিয়ে ঘট মাথায় নিয়ে পুজো মণ্ডপের রওনা দিচ্ছেন পুজো উদ্যোক্তারা।
