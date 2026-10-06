/ওপার বাংলার পুজো এপার বাংলায়! দেশভাগের যন্ত্রণা আর কঠোর নিয়মের খাতেই বয়ে চলেছে মায়ের আরাধনার ধারা

তপন দেব: ওপার বাংলার পুজো এপার বাংলায়! বাংলাদেশের বাড়ির নিয়মের কোনও বদল না ঘটিয়েই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যথারীতি দুর্গাপুজো। সমস্ত কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে নিষ্ঠা সহকারে, প্রাচীন রীতি অনুযায়ীই আজও আলিপুরদুয়ারের গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির পারিবারিক পুজো হয়ে আসছে। গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের উত্তরসূরিরা আজও সেই ধারা বহন করে চলেছেন। এ বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য মায়ের ভোগের অনন্য বৈচিত্র্য। এই ভোগের তালিকায় যেমন থাকে কলার বড়া ও পিঠে, তেমনই থাকে ইলিশ ও কালজানি নদীর নদীয়ালি সব মাছও।
১৬৬০ সালে
ওপার বাংলার ফরিদপুর। সেখানেই ১৬৬০ সালে গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির পারিবারিক পুজোর সূচনা হয়। দেশভাগের যন্ত্রণা নিয়ে পরে গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা চলে আসেন আলিপুরদুয়ারে। আলিপুরদুয়ার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের জামতলায় মা তারার মন্দিরের পাশে গঙ্গোপাধ্যায়দের বাড়ির দালানে স্থায়ী মন্দিরে ১৯১১ সাল থেকে মা অজন্তা পূজিতা হয়ে আসছেন। গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারে মায়ের সেই বাংলাদেশের বাড়ির পুরনো কাঠামোতেই পুজো হয়ে আসছে। দেশভাগের সময় বাংলাদেশ থেকে মায়ের পুরনো কাঠামো সঙ্গে করেই নিয়ে আসা হয়েছিল আলিপুরদুয়ারে।
বলির ঐতিহ্য
বাড়ির ঠাকুর দালানের মন্দিরে একচালায় মায়ের প্রতিমা হয়। প্রাচীন রীতি, নিষ্ঠা, শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও সাবেকিয়ানায় আজও মায়ের পুজো হয় এখানে। এক সময় মায়ের পুজোয় পশুবলি দেওয়া হত। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় পশুবলি প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে বলিপ্রথাকে ধরে রাখতে আজও চালের গুঁড়োর মণ্ড বলি দেওয়া হয়। গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির পুজোয় হলুদ রং লাগানো কাঠকয়লা দিয়ে শত্রুর প্রতীককে বলি দেওয়া হয়। বাড়ির বড় ছেলে এই বলি দেয়। বাড়ির জ্যোষ্ঠপুত্র হিসাবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজও তিনি এই বলি দিয়ে আসছেন।
দেবীর সাজ
গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে ষষ্ঠীতেই মা দশভুজা সালংকারা হয়ে ওঠেন। সোনা-রুপোর অলংকারে মাকে সাজানো হয়। মাকে সাজানো হয় টিপ, মুকুট, ত্রিনয়ন ও অন্যান্য অলংকারে।
অনন্য ভোগ
এবাড়ির ভোগেও অনন্য বৈচিত্র্য। মাকে দেওয়া হয় কলার বড়া ও পিঠে। ভোগে থাকে ইলিশ মাছে। থাকে কালজানি নদীর নদীয়ালি মাছ। মাছ রেঁধে মাকে ভোগ দেওয়া হয়। তবে মাকে ইলিশ মাছের ভোগ দেওয়ারও নিয়ম আছে। মাকে ইলিশ ভোগ দেওয়ার ফলে সরস্বতী পুজোর আগ পর্যন্ত গঙ্গোপাধ্যায়দের বাড়ির হেঁশেলে আর ইলিশ মাছ রান্না হবে না। অন্য দিকে, পুজোর সময় বাড়ির পুরুষরা মায়ের প্রতিমার পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। মায়ের নিরঞ্জনের দিন প্রতিমার পিছনে দাঁড়িয়ে বাড়ির পুরুষরা ধান, দুর্বা ও ইঁদুর খোড়া মাটি বাড়ির মহিলাদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দেন। বাড়ির মহিলারা আঁচল পেতে তা সংগ্রহ করেন। সংগৃহীত সেই উপকরণ পরে বাড়ির তুলসীতলায় রেখে দেন বাড়ির মহিলারা।
পুনর্মিলন
দুর্গাপুজোয় পারিবারিক পুনর্মিলনে মেতে উঠেন গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির সদস্যরা। চাকরি ও ব্যবসায়িক কাজে গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির অনেক সদস্য দেশেবিদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন। মায়ের পুজোর টানে বছরের এই কটা দিন বাড়িতে ছুটি কাটান বাড়ির লোকেরা। পুজোর এই কটা দিন একসঙ্গে তাঁরা খাওয়াদাওয়ায় মেতে উঠেন। সৌরভবাবু বলেন, আমাদের পারিবারিক পুজোয় পূর্বসূরিদের চালু করা শাস্ত্রীয় অনুশাসন, প্রাচীন রীতি ও নিষ্ঠা ভাঙার কোন জো নেই। উত্তরসূরি হিসাবে আমরা আজও সেই ধারা বহন করে চলেছি।
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