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ওপার বাংলার পুজো এপার বাংলায়! দেশভাগের যন্ত্রণা আর কঠোর নিয়মের খাতেই বয়ে চলেছে মায়ের আরাধনার ধারা

Durga Puja 2026 Alipurduar: ওপার বাংলার পুজো এপার বাংলায়! বাংলাদেশের বাড়ির নিয়মের কোনও বদল না ঘটিয়েই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যথারীতি দুর্গাপুজো। সমস্ত কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে নিষ্ঠা সহকারে, প্রাচীন রীতি অনুযায়ীই আজও আলিপুরদুয়ারের গঙ্গোপাধ্যায় বাড়ির পারিবারিক পুজো হয়ে আসছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 06, 2026, 07:13 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 07:18 PM IST
ওপার বাংলার পুজো এপার বাংলায়! দেশভাগের যন্ত্রণা আর কঠোর নিয়মের খাতেই বয়ে চলেছে মায়ের আরাধনার ধারা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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