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ক্যান্সারের সঙ্গে একা লড়ে ৫০০-র বেশি মহিলাকে স্বনির্ভর! হার না মানা দশভুজা 'অন্য দুর্গা' পলি

Durga Puja 2026: পলির কথায়, “মহিলাদের কারও কাছে হাত পাততে হবে না। নিজের হাতে কাজ করে নিজের ভাগ্য নিজেকেই তৈরি করতে হবে।” মারণ রোগের সঙ্গে দ্বিতীয়বার লড়াই চলছে। তবুও থামেননি পলি। স্বপ্ন এখন আরও বড়। শরীর যদি সঙ্গ দেয়, অন্তত এক হাজার মহিলাকে স্বনির্ভর করে তুলতে চান তিনি।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 08, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 12:39 PM IST
ক্যান্সারের সঙ্গে একা লড়ে ৫০০-র বেশি মহিলাকে স্বনির্ভর! হার না মানা দশভুজা 'অন্য দুর্গা' পলি
Image Credit: &#039;অন্য দুর্গা&#039; পলি মণ্ডল (নিজস্ব ছবি)

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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