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নদীস্রোতে ভেসে আসা নিমকাঠে তৈরি দ্বিভুজা দুর্গা! মল্ল রাজা ও চৌধুরীযোগের পুজো গড়াল ৩৫০ বছরের প্রাচীনত্বে

Howrah's Oldest Durga Puja: দুর্গা এখানে দ্বিভুজা। এবং দুর্গা এখানে কাঠের। দারুপ্রতিমা। বাঁকুড়ার ওন্দা। এখানকার চৌধুরীবাড়ির পুজো খুবই প্রাচীন। মহালয়ায় দেবীবন্দনা। মহালয়ার পরের দিন থেকেই জমিদারবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বেজে উঠে নহবতের সুর। যেখানে সংগীতের সুরে এসে মেশে ইতিহাস-ঐতিহ্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 07, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:11 PM IST
নদীস্রোতে ভেসে আসা নিমকাঠে তৈরি দ্বিভুজা দুর্গা! মল্ল রাজা ও চৌধুরীযোগের পুজো গড়াল ৩৫০ বছরের প্রাচীনত্বে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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