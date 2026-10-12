/পুজোয় ইভটিজিং রুখতে ও ডিজের শব্দতাণ্ডব রুখতে কঠোর বার্তা পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের, চালু হচ্ছে পিংক মোবাইল টিম

বরুণ সেনগুপ্ত: দুর্গাপূজার প্রাক্কালে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে মহিলাদের সুরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। মহালয়ার দিন এক অনুষ্ঠানে পুজো কমিটিগুলির হাতে অনুদানের চেক প্রদানের মঞ্চ থেকে ইভটিজারদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। একই সঙ্গে, পুজোর কদিন মণ্ডপগুলিতে যাতে কোনও রকম উশৃঙ্খলতা বা ইভটিজিং বরদাস্ত না করা হয়, সে বিষয়ে পুলিস প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দেন মন্ত্রী।
মহালয়ার ওই অনুষ্ঠানে পুজো উদ্যোক্তা ও পুলিস প্রশাসনের উপস্থিতিতে মন্ত্রী নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, উৎসবের মরশুমে মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। সমাজে নারীদের সুরক্ষা রক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে হবে। শুধু ইভটিজিং নয়, পুজোর দিনগুলোতে অতিরিক্ত শব্দ বা উচ্চস্বরে ডিজে (DJ) বাজানোর প্রবণতা নিয়েও কঠোর অবস্থান নেওয়ার জন্য পুলিস প্রশাসনকে বিশেষ অনুরোধ জানান তিনি। ডিজে বাজলেই যাতে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সে বিষয়েও তিনি কড়া নির্দেশ দেন।
মন্ত্রীর এই উদ্বেগের জবাবে ব্যারাকপুরের পুলিস কমিশনার অমিত কুমার সিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আশ্বাস দেন যে, মহিলাদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিসের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, পুজোয় ইভটিজিং ও অসামাজিক কার্যকলাপ রুখতে বিশেষ ফোর্স, 'দুর্গাবাহিনী' এবং 'গোলাপি মোবাইল টিম' সক্রিয় থাকবে। শহরের প্রতিটি মণ্ডপ ও জনবহুল এলাকায় এই বিশেষ দলগুলি কড়া নজরদারি চালাবে, যাতে সাধারণ মানুষ ও নারীরা নিরাপদে উৎসব উপভোগ করতে পারেন।
উল্লেখ্য, এদিনের এই মহালয়ার অনুষ্ঠানে ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেট এলাকার প্রায় ৩০০০ দুর্গাপূজা কমিটিকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুদানের চেক প্রদান করা হয়। পুজো কমিটিগুলোর হাতে এই চেক তুলে দেন পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং, তথ্য মন্ত্রী কল্যাণ চক্রবর্তী এবং পুলিস কমিশনার অমিত কুমার সিং। এক ছাদের নিচে এতগুলি পুজো কমিটিকে নিয়ে এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য ছিল একদিকে যেমন সরকারি অনুদান পৌঁছে দেওয়া, তেমনই অন্যদিকে উৎসবের দিনগুলিতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তা দেওয়া।
প্রশাসনের এই যৌথ উদ্যোগে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের সাধারণ মানুষও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মন্ত্রী ও পুলিস প্রশাসনের কড়া নির্দেশ এবং আগাম নিরাপত্তার প্রস্তুতি নেওয়ার ফলে এ বারের দুর্গাপূজা আরও বেশি আনন্দময় ও নিরাপদ হবে বলেই আশা করা হচ্ছে।
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