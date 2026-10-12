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পুজোয় ইভটিজিং রুখতে ও ডিজের শব্দতাণ্ডব রুখতে কঠোর বার্তা পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের, চালু হচ্ছে পিংক মোবাইল টিম

Arjun Singh: মন্ত্রীর এই উদ্বেগের জবাবে ব্যারাকপুরের পুলিস কমিশনার অমিত কুমার সিং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আশ্বাস দেন যে, মহিলাদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিসের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 12, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 03:11 PM IST
পুজোয় ইভটিজিং রুখতে ও ডিজের শব্দতাণ্ডব রুখতে কঠোর বার্তা পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের, চালু হচ্ছে পিংক মোবাইল টিম

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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