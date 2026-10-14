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আলো না থাকায় প্রতিমার গায়ে ভুলবশত নীল রং দিয়ে ফেলেন মৃৎশিল্পী! ৩০০ বছরের মুখে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য সেই ভুলের পুজো

Krishnanagar Neel Durga Puja 2026: কৃষ্ণনগরে নীল দুর্গা পুজো। ভাবতে অবাক লাগলেও নদিয়ার কৃষ্ণনগরে চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে অপরাজিতা রং অর্থাৎ, নীল রঙের দুর্গা পূজিতা হয়ে আসছেন। যদিও এ-পুজোর শুরু ওপার বাংলায় ৷ তাহলে এপার বাংলায় খোদ নদীয়ায় বাঙালির সংস্কৃতির পীঠস্থান কৃষ্ণনগরে কীভাবে শুরু হল এই পুজো?

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 14, 2026, 01:35 PM IST|Updated: Oct 14, 2026, 01:35 PM IST
আলো না থাকায় প্রতিমার গায়ে ভুলবশত নীল রং দিয়ে ফেলেন মৃৎশিল্পী! ৩০০ বছরের মুখে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য সেই ভুলের পুজো

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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