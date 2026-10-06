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রাতের অন্ধকারে নিজেদের জায়গা বদল করেন স্বয়ং কার্তিক-গণেশ! স্বপ্নাদেশ থেকে জন্ম নেওয়া ১৮৬ বছরের আশ্চর্য পুজো

Durga Puja 2026 Dakshin Dinajpur: আর পাঁচটা দুর্গাপ্রতিমা থেকে সাহাবাড়ির দুর্গার মূর্তি একেবারেই আলাদা। আশ্চর্যের হলেও এখানে দেবী দুর্গার দু'পাশে গণেশ ও কার্তিকের স্থান বদলে গিয়েছে! দুর্গার ডান দিকে গণেশের থাকার কথা হলেও এখানে বাঁদিকে থাকেন তিনি। বাঁদিকে কার্তিকের থাকার কথা থাকলেও দুর্গার ডান দিকে থাকেন তিনি।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 06, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 05:59 PM IST
রাতের অন্ধকারে নিজেদের জায়গা বদল করেন স্বয়ং কার্তিক-গণেশ! স্বপ্নাদেশ থেকে জন্ম নেওয়া ১৮৬ বছরের আশ্চর্য পুজো

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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