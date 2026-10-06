/রাতের অন্ধকারে নিজেদের জায়গা বদল করেন স্বয়ং কার্তিক-গণেশ! স্বপ্নাদেশ থেকে জন্ম নেওয়া ১৮৬ বছরের আশ্চর্য পুজো

শ্রীকান্ত ঠাকুর: আজ থেকে ১৫/২০ বছর আগেও বালুরঘাট তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বনেদি বাড়ির পূজার মধ্যে অন্যতম বালুরঘাটের সাহা বাড়ির দুর্গাপূজা ধরা হত। তবে যত দিন গিয়েছে, তত জৌলুস হারিয়েছে সাহা বাড়ির দুর্গাপূজা। এখন বালুরঘাট শহরের বিশ্বাসপাড়া এলাকায় তাদের পুরনো বাড়িতেই সাহা পরিবার দুর্গা পূজার আয়োজন করে থাকে। এবারে এই পুজো ১৮৬ বছরে পদার্পণ করল।
ব্যবসা থেকে স্বপ্নে
এই পূজার প্রতিষ্ঠাতা বনমালী সাহা রায়। তিনি বাংলাদের পাবনা জেলার জামাত্তার বাসিন্দা ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে তিনি জলপথে বালুরঘাটে আসতেন ধান চালের ব্যবসা করতে। কিছুদিনের মধ্যেই সেই ব্যবসায় তিনি চরম উন্নতি করেন এবং বালুরঘাটেই একটি আস্তানা গড়ে তোলেন। একসময় স্বপ্নাদেশ পেয়ে বালুরঘাটের বিশ্বাসপাড়া এলাকায় মা দুর্গার পুজোও শুরু করেন তিনি।
পুরনো রীতি-রেওয়াজ মেনেই
এরপর দিন গড়িয়েছে। বাংলাদেশ থেকে তাঁর পুরো পরিবারই চলে এসেছে ভারতে, দেশবিভাগের আগেই। এখানেও তাদের বিষয়-সম্পত্তি জমি জায়গা এক সময় যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এখন অবশ্য সেসব অতীত। তবে সেই থেকে সাহাবাড়িতে দেবী দুর্গার আরাধনা বন্ধ হয়নি কোনও দিনই। টানা প্রায় ১৫৬ বছর হয়ে আসছে দুর্গাপূজা তার নিজস্ব নিয়ম-নীতি মেনে। বর্তমানে সাহা পরিবারের উত্তরসূরি কালীকৃষ্ণ সাহা রায় এই পূজা করছেন। পূর্বের রীতি রেওয়াজ মেনেই এখনও মায়ের পুজো হয় সাহাবাড়িতে। পুজোর কয়েকটা দিন ভিড় করেন আত্মীয়স্বজন থেকে পাড়া প্রতিবেশী।
পরিবর্তনের পরম্পরা
আর পাঁচটা দুর্গাপ্রতিমা থেকে সাহাবাড়ির দুর্গার মূর্তি একদম আলাদা। এখানে দেবী দুর্গার স্থান অপরিবর্তিত থাকলেও গণেশ ও কার্তিকের স্থান পরিবর্তিত। দুর্গার ডান দিকে গণেশের থাকার কথা হলেও এখানে বাঁদিকে থাকেন তিনি। আবার ঠিক বাঁদিকে কার্তিকের থাকার কথা থাকলেও দুর্গার ডান দিকে থাকেন তিনি। এছাড়াও বংশ পরম্পরা অনুসারে সাহ বাড়ির পুজোয় নির্দিষ্ট একটি পরিবারের পুরোহিতরা পুজো করে আসছেন। মৃৎশিল্পীর পরিবারও দীর্ঘদিনের। যারা পূজা ও প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিল এখনও তারাই আছে।
কার্তিক-গণেশের জায়গাবদল
জানা গিয়েছে, বনমালী সাহা যখন এই পূজা করতেন তখন মৃৎশিল্পী অন্য দুর্গা প্রতিমার মতোই তৈরি করেছিলেন সাহা বাড়ির দুর্গা প্রতিমাও। কিন্তু পর দিন সকালে সবার নজরে আসে গণেশ ও কার্তিকের স্থান পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে! মৃৎশিল্পী পুনরায় তাঁদের স্থান পরিবর্তন করলেন। কিন্তু পর দিন সকালে ফের দেখা গেল গণেশ ও কার্তিকের স্থান পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে! এসব দেখে বনমালী সাহা রায়া নির্দেশ দেন, এ বাড়িতে এই ভাবেই মায়ের পুজো হবে। সেই থেকেই এই ভাবেই নিষ্ঠা সহকারে সাহা বাড়ির দুর্গা পূজা হয়ে আসছে।
মহালয়ায় চক্ষুদান, ভোগে পরমান্ন
এছাড়াও মন্থন ষষ্ঠীতে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে প্রতিমা তৈরি শুরু হয় এবং মহালয়ার দিনই মায়ের চক্ষুদান হয় ও প্রতিমার রং সব শেষ করতে হয়। এ পুজোয় অন্নভোগ হয় না। এখানে পরমান্ন ভোগ হয়। পুজোর কয়েকদিন নিরামিষ খাওয়ার হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)