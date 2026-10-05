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নতুন সার্ভিস ট্রেন দু'টি, জয় রাইডে আরও ৫! পুজো মরসুমে দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনে পর্যটকদের জন্য বিরাট আয়োজন

Durga Puja 2026 Darjeeling Toy Train: কার্শিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত সকাল ও বিকেলে দুটি নতুন ট্রেন সার্ভিস চালু হয়ে গিয়েছে। এর পাশাপাশি দার্জিলিং-ঘুম জয় রাইডে আরও ৫টি অতিরিক্ত সার্ভিস চালু করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে পর্যটকদের সেরা অভিজ্ঞতা দিতে পাহাড়ের রেল প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 05, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 04:58 PM IST
নতুন সার্ভিস ট্রেন দু'টি, জয় রাইডে আরও ৫! পুজো মরসুমে দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনে পর্যটকদের জন্য বিরাট আয়োজন

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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