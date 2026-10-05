নতুন সার্ভিস ট্রেন দু'টি, জয় রাইডে আরও ৫! পুজো মরসুমে দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনে পর্যটকদের জন্য বিরাট আয়োজন

নারায়ণ সিংহরায়: পুজোয় নতুন করে দার্জিলিং! নতুন চোখে? প্রায় তেমনই হয়তো। পাহাড়ে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে এবং তাঁদের পরিষেবা দিতে প্রস্তুত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে তথা ডিএইচআর। কোমর বেঁধেছেন ডিএইচআর'এর আধিকারিক ও কর্মীরা। দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে এই রেল বিভাগে দায়িত্ব পালন করে আসা এক লোকো পাইলট পুজোর সময় পর্যটকদের পাহাড়ে এসে টয় ট্রেনের আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান জানান এবং আশ্বাস দেন যে, তাঁদের সহযোগিতার জন্য রেলকর্মীরা সবসময় প্রস্তুত রয়েছেন।
শরতের পাহাড়ে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা
দীর্ঘ ৩৩ বছর ধরে এই রেল বিভাগে দায়িত্ব পালন করে আসা লোকো পাইলট রঞ্জিৎ কুমার গোস্বামী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জানান, ১৯৯৩ সাল থেকে শিলিগুড়ি সেকশনে লোকো পাইলট হিসেবে কাজ করাটা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। পাহাড়ি এই সেকশনের সৌন্দর্য এবং টয় ট্রেনে যাতায়াতের অভিজ্ঞতা মুখে বলে বোঝানো যায় না। উৎসবের এই শরতে পাহাড়ে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলছে। এমন আবহাওয়ায় পাহাড় ঘুরে যাওয়ার আনন্দই আলাদা। রঞ্জিৎ কুমার গোস্বামী সমস্ত পর্যটকদের পাহাড়ে এসে টয় ট্রেনের আনন্দ উপভোগ করার আহ্বান জানান এবং আশ্বাস দেন, তাঁদের সহযোগিতায় রেল কর্মীরা সবসময় প্রস্তুত রয়েছেন।
পুজোর মরসুমে বাড়তি ভিড়
একই ভাবে পর্যটকদের যাতায়াত সুগম করতে এবং উৎসবের মরসুমে বাড়তি ভিড় সামলাতে ডিএইচআর প্রশাসনের তরফে নেওয়া পদক্ষেপের কথা জানান ন্যারোগেজ শিলিগুড়ির চিফ লোকো ইন্সপেক্টর বিভাষ আচার্য্য। তিনি জানান, ২০০৪ সালে নতুন শেড তৈরি হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর সেখানে বিশ্বকর্মা পূজা করা হচ্ছে। শেডে লোকোমোটিভ ও কোচের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিকীকরণ এবং সেফটি চেকিং নিশ্চিত করা হয়।
পুজোর মরসুমে বাড়তি আনন্দ
ইন্সপেক্টর বিভাষ আচার্য্য আরও জানান, পুজোর মরসুমে পর্যটকদের বাড়তি আনন্দ দিতে ১ অক্টোবর থেকেই কার্শিয়াং থেকে মহানদী পর্যন্ত সকাল ও বিকেলে দুটি নতুন ট্রেন সার্ভিস (একটি স্টিম ও একটি ডিজেল) চালু করা হয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং-ঘুম জয় রাইডে আরও ৫টি অতিরিক্ত সার্ভিস চালু করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে কোচগুলির রিফার্বিশমেন্ট ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পর্যটকদের সেরা অভিজ্ঞতা দিতে রেল প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।
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