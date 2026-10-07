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রোজ রাজকন্যার সঙ্গে খেলতে আসতেন বালিকা দুর্গা! ৩৪২ বছরের রায়চৌধুরীবাড়ির পুজোর গায়ে আজও লেগে দেবীস্বপ্নের রং

Howrah's Oldest Durga Puja: তাকে দরবারে ডেকে পাঠানো হয়। কিন্তু রাজার নির্দেশকে উপেক্ষা করে পদ্মাবতী জানিয়ে দেয়, প্রয়োজন মনে করলে সে নিজেই রাজার সঙ্গে দেখা করবে। এতে ক্ষোভ আরও বাড়ে রাজার। পেয়াদাদের পাঠানো হয় বালি পুকুরে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা কাউকেই খুঁজে পাননি।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 07, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 05:53 PM IST
রোজ রাজকন্যার সঙ্গে খেলতে আসতেন বালিকা দুর্গা! ৩৪২ বছরের রায়চৌধুরীবাড়ির পুজোর গায়ে আজও লেগে দেবীস্বপ্নের রং

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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