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এখনও 'নরবলি হয়' ৫১৭ বছরের প্রাচীন এ-পুজোয়! মাঝরাতে এ-বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারেন না, কেন?

Baikunthapur 517th Durga Puja 2026: এখনও নরবলি হয়! কিন্তু তা প্রতীকী, রক্তমাংসের মানুষ নয়! জানা গিয়েছে, চালের গুঁড়ো দিয়ে এ বাড়িতে তৈরি হয় নকল মানুষ বা 'নর'। কুশ দিয়ে সেই প্রতীকী 'নর'কে বলি দেওয়া হয় এ পুজোয়। আশ্চর্য এক আচার।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 06, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 03:11 PM IST
এখনও 'নরবলি হয়' ৫১৭ বছরের প্রাচীন এ-পুজোয়! মাঝরাতে এ-বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারেন না, কেন?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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