এখনও 'নরবলি হয়' ৫১৭ বছরের প্রাচীন এ-পুজোয়! মাঝরাতে এ-বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারেন না, কেন?

প্রদ্যুৎ দাস: জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুরের রাজবাড়ির পুজো আজও এ বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুজোর মধ্যে পড়ে। এ পুজো পেরিয়েছে ৫টি শতাব্দী। রহস্যময় এ বাড়িতে সপ্তমীর রাতে বা অষ্টমীর শুরুতে হয় বিশেষ 'অর্ধরাত্রির পুজো'। সারা দিন এ পুজোয় সকলের অবারিত প্রবেশ থাকলেও মধ্যরাত্রির ওই বিশেষ পুজোয় এখানে প্রবেশ করতে পারেন না কোনও সাধারণ মানুষই। কেন? কারণ, সেখানে নরবলি হয়। না, একটু ভুল হল, 'নরবলি হয়' না, 'নরবলি হত'। এখন কী হয়?
এখনও নরবলি হয়?
এখনও নরবলি হয়? হ্যাঁ, এখনও নরবলি হয়। কিন্তু তা প্রতীকী, রক্তমাংসের মানুষ নয় (এবং তা সম্ভবও নয়)! জানা গিয়েছে, চালের গুঁড়ো দিয়ে এ বাড়িতে তৈরি হয় এক নকল মানুষ বা 'নর'। কুশ দিয়ে সেই প্রতীকী 'নর'কে বলি দেওয়া হয় দেবীর সামনে।
কেন মাঝরাতে এ-পুজোয় কেউ থাকেন না?
এ প্রসঙ্গে রাজপরিবারের কুলপুরোহিত জানান-- মাঝরাতের পুজোয় এখানে আগে নরবলি হত। পায়রাও বলি দেওয়া হত। এখন চালের গুঁড়ো দিয়ে নর তৈরি করে তা কুশ দিয়ে বলি দেওয়া হয়। এবং এখনও এ সময়ে রাজপরিবারের সদস্য ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত থাকতে পারেন না!
কালীপুজো দিয়ে দুর্গাপুজো শুরু
এ পুজোর নানা বৈশিষ্ট্য। যেমন, কালীপুজোর মধ্য দিয়ে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ীর দুর্গা পুজো শুরু হয়। নিত্যপূজিতা মায়ের চক্ষুদান করে তবেই মৃন্ময়ী দুর্গামূর্তির চক্ষুদান করা হয় এখানে। মহালয়ার দিন অমাবস্যায় রাজপরিবারের প্রথা অনুযায়ী পাঁঠাবলির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ পুজো। মহালয়ার দিন সন্ধ্যায় কালীপুজোর আয়োজন হয়। কালীমায়ের চক্ষুদানের মধ্য দিয়ে এ বাড়ির দুর্গাপুজোর শুরু। প্রতিপদে ঘট বসিয়ে পুজো শুরু। কালিকা পুরাণমতে এই পুজো হয়। মায়ের কাছে প্রতীকী নরবলি ছাড়াও দেওয়া হয় পাঁঠাবলি।
রথে-ইলিশে
এ পুজোয় দুর্গা মাকে চারটি গোটা শাড়ি পরানো হয়। পুজোয় মায়ের ভোগ সাধারণত পাবদা মাছ ও পটল চিংড়ি-সহ পাঁচ রকম মাছের বিভিন্ন পদ। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে দুর্গা মা কাঠের রথের উপর বিরাজমান। দশমীতে এই রথের দড়ি টেনেই মাকে বিসর্জন দেওয়া হয় রাজবাড়ি পুকুরে। তখন মাকে ইলিশ মাছের ভোগ দিয়ে বিদায় জানানোর পালা।
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