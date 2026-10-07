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২০০০ বছরের পুরনো দুর্গা! আজও সিঁদুরে পড়ে মায়ের পায়ের ছাপ

Purulia's Oldest Durga Puja: রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র ১৬ দিন ধরে দেবীর আরাধনা করেছিলেন। সেই প্রথা অনুসরণ করেই পঞ্চকোট রাজবংশে ১৬ দিন ধরে দেবীর পুজো হয়ে আসছে। তাই এই পুজো 'ষোড়শ কল্পের পুজো' নামেও পরিচিত। ষোড়শ কল্পের ষোড়শীরূপে দেবী এখানে পূজিতা হন।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 07, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 02:33 PM IST
২০০০ বছরের পুরনো দুর্গা! আজও সিঁদুরে পড়ে মায়ের পায়ের ছাপ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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