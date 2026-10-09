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মুদি থেকে জমিদারি! দুর্গামন্দিরে দশমীর হালখাত উৎসব অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয় ২০০ বছরের প্রাচীন এই পুজোকে

katwa Dutta Bari Durga Puja 2026: বিজয়া দশমী তিথির হালখাতা দত্তবাড়ির পুজোকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। দেবীর স্বপ্নাদেশে বসত বাড়ি লাগোয়া প্রায় ছয় শতক জমিতে অনন্য সুন্দর নাটমন্দির নির্মাণ করে দুশোবছর আগে দুর্গাপূজার পত্তন করেন কাটোয়ার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বনোয়ারীলাল দত্ত।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 09, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 04:14 PM IST
মুদি থেকে জমিদারি! দুর্গামন্দিরে দশমীর হালখাত উৎসব অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয় ২০০ বছরের প্রাচীন এই পুজোকে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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