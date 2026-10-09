/মুদি থেকে জমিদারি! দুর্গামন্দিরে দশমীর হালখাত উৎসব অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেয় ২০০ বছরের প্রাচীন এই পুজোকে

সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী: দশমী তিথিতে হালখাতা উৎসবের মধ্যে দিয়ে পুজো শেষ হয়। প্রায় দুশো বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রেওয়াজকে আজও বহন করে চলেছেন পরিবারের সদস্যরা। দেবীর চরণে ব্যবসার বাৎসরিক হিসেবের খাতা-সহ কিছু মুদ্রা উৎসর্গ করে নাটমন্দিরের মধ্যেই হালখাতা করা হয়। শতাব্দীপ্রাচীন এই প্রথাকে আঁকড়ে আজও কাটোয়ার বনেদি বাড়ির দুর্গাপুজো চলে আসছে।
দশমী তিথিতে হালখাতা
কাটোয়ার বনেদিবাড়ির দুর্গাপুজোর এই অভিনব উদযাপন দেখতে বিপুল ভিড় হয়। এছাড়া বিজয়া দশমী তিথির হালখাতা দত্তবাড়ির পুজোকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। দেবীর স্বপ্নাদেশে বসতবাড়ি-লাগোয়া প্রায় ছয় শতক জমিতে অনন্য সুন্দর নাটমন্দির নির্মাণ করে দুশো বছর আগে দুর্গাপুজোর পত্তন করেন কাটোয়ার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বনোয়ারীলাল দত্ত। আজও নাটমন্দিরের পরতে-পরতে আভিজাত্যের চিহ্ন স্পষ্ট। ইউরোপীয় স্থাপত্যের সঙ্গে জোড়বাংলা খিলানে আধুনিকতার ছোঁয়া। জমিদারি নিয়ম-নীতি অনুসরণে বাড়ির মহিলাদের প্রতিমা দর্শনের জন্য পৃথক খিড়কির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যদিও আধুনিকতার জোয়ারে বর্তমানে আর তার প্রয়োজন পড়ে না। নাটমন্দিরের খিলানের নীচের দিকে কারুকার্যময় প্যানেলে আলপনা বা কলাবতী কাজ চোখে পড়ে।
স্বপ্নাদেশ
নদীয়ার কালীগঞ্জের বাসিন্দা ঈশ্বর দত্ত ভাগ্যান্বেষণে গঙ্গা পার করে কাটোয়া চলে আসেন। কাটোয়ার হরগৌরীপাড়ায় মাটির বাড়িতে বসবাস করে মুদিখানার সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসা শুরু করেন তিনি। কলকাতা থেকে ডাল, পোস্ত, চিনি, নুন স্টিমারযোগে কাটোয়া বন্দরে এনে নদী-লাগোয়া পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন শহরে বা গঞ্জে সরবরাহ করে অল্প দিনে দত্ত পরিবার ভালো মুনাফা করে। ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি ঘটার পরে কাটোয়ার হরগৌরী পাড়ার মাটির বাড়ি ছেড়ে তারা সপরিবারর উঠে আসে কাটোয়া নদীতীরবর্তী পশারিপটি এলাকায়। হরগৌরী পাড়ার বাড়ি-লাগোয়া ছোট্ট মাটির দুর্গামন্দিরে দেবীর পুজো চলত।
পশারিপটিতে পাকা বাড়িতে আসার পরে দেবী দুর্গার পুজো বন্ধ হয়ে গেলে ঈশ্বর দত্তের বংশধর ভগবান দত্তকে দেবী স্বপ্নাদেশ দেন। দেবীর স্বপ্নাদেশের পরে নতুন করে কলকাতার শ্যামবাজারের জমিদারবাড়ির দুর্গামন্দির-সহ নাটমিন্দিরের অনুকরণে পশারিপটিতে বসতবাড়ি-লাগোয়া জমিতে দুর্গামন্দির-সহ নাটমন্দির তৈরি করেন। ফের শুরু হয় জাঁকজমকের সঙ্গে দত্তদের সাবেকি দুর্গাপুজো। প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে দুর্গাপুজো আজও চলে আসছে। দত্ত পরিবারের এখন অনেক শরিক। ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুসারে দত্ত পরিবারের বংশধররা পালা করে ফি বছর দুর্গাপুজো করে থাকেন। পুজোর চারদিন পাড়ায় লোক খাওয়ানো এখন আর হয় না।
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