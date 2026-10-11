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কৃষ্ণনগরের রাজার বেয়াইঘর রায়বাড়িতে আজও বহমান সুদূর ১৭৫০ সালের পুজোর ধারা‌! পরিবারের মেয়ের নামে সংকল্প

Krishnanagar Durga Puja 2026: আগে কালিকাপুরাণ মতে এখানে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মেলবন্ধন হিসেবে কাদা খেলা হত, যা এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে! কোথায়? কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বেয়াইবাড়ি হিসেবেই পরিচিত কৃষ্ণনগরের প্রাচীন রায়বাড়িতে।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 11, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 06:22 PM IST
কৃষ্ণনগরের রাজার বেয়াইঘর রায়বাড়িতে আজও বহমান সুদূর ১৭৫০ সালের পুজোর ধারা‌! পরিবারের মেয়ের নামে সংকল্প

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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