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কোন চার অঙ্গে পূর্ণ হয় দেবী দুর্গার পুজো? কী করলে দেবী ক্ষুণ্ণ হন, কৃপা করেন না ভক্তকে? জানুন দুর্গাপুজোর শাস্ত্রতত্ত্ব

Durga Puja 2026 Mahapuja: কিছু নির্দিষ্ট সমীকরণ সিদ্ধ হলে তবেই সেই পুজোকে মহাপুজোর মর্যাদা দেওয়া হয়। এর কোনও একটি অঙ্গ যদি বাদ পড়ে তাহলে সেটা আর মহা পূজা থাকে না। কোনও পুজোয় যদি স্নান, পূজা, হোম এবং বলি হয় তবে সেই পুজো আর কোনও সাধারণ পুজো থাকে না, সেটা মহা পুজোয় পরিণত হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 05, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:57 PM IST
কোন চার অঙ্গে পূর্ণ হয় দেবী দুর্গার পুজো? কী করলে দেবী ক্ষুণ্ণ হন, কৃপা করেন না ভক্তকে? জানুন দুর্গাপুজোর শাস্ত্রতত্ত্ব

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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