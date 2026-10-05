/কোন চার অঙ্গে পূর্ণ হয় দেবী দুর্গার পুজো? কী করলে দেবী ক্ষুণ্ণ হন, কৃপা করেন না ভক্তকে? জানুন দুর্গাপুজোর শাস্ত্রতত্ত্ব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শাস্ত্রমতে দুর্গাপূজা কেবল চার-পাঁচ দিনের উদযাপন নয়। এ এক পক্ষ বা টানা ১৫ দিনের উৎসব। এর মূলে রয়েছে পুরাণবর্ণিত শাস্ত্রীয় বিধান। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও মহাভাগবত পুরাণের স্পষ্ট নির্দেশ-- আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি থেকে শুক্লা মহানবমী পর্যন্ত টানা পনেরো দিন ধরে চলে জগজ্জননীর আবাহন ও পূজা। স্নান, পূজা, হোম ও বলি-- শারদীয়া দুর্গাপূজায় এই চারটি অঙ্গই যথাযথ পালিত হয়।
কেন দুর্গাপুজো 'মহাপূজা'?
শাস্ত্র বলছে, কিছু নির্দিষ্ট সমীকরণ সিদ্ধ হলে তবেই সেই পুজোকে মহাপুজোর মর্যাদা দেওয়া যায়। এর কোনও একটি অঙ্গ যদি বাদ পড়ে তাহলে সেটা আর মহা পূজা থাকে না, তা এক সাধারণ পূজায় পর্যবসিত হয়। কোনও পুজোয় যদি স্নান, পূজা, হোম এবং বলি হয় তবে সেই পুজো আর কোনও সাধারণ পুজো থাকে না, সেটা মহা পুজোয় পরিণত হয়। শারদীয়া দুর্গাপূজায় এই চারটি অঙ্গই শাস্ত্রীয় বিধি মেনে যথাযথভাবে পালিত হয় বলে দুর্গা পুজো মহা পুজো।
বোধনবিধি
শাস্ত্রীয় বিধানে এই তিন প্রধান তিথিতে দেবীর পৃথক তিনটি রূপের বোধন হয়। কৃষ্ণানবমীতে অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডা, কৃষ্ণাচতুর্দশীতে ষোড়শভূজা ভদ্রকালী এবং শুক্লা ষষ্ঠীতে দশভূজা দুর্গার বোধন করার বিধান রয়েছে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ অনুযায়ী, শুক্লা ষষ্ঠী পর্যন্ত বেলগাছে দেবী পূজিতা হন এবং সপ্তমী থেকে শুরু হয় মূল বিগ্রহ পূজা।
বলিদান-দ্বিধা
সত্যি বলতে কি একালের মানুষের মনে বলি নিয়ে একটা দ্বিধা কাজ করে। অনেকের মনেই বলিদান নিয়ে বিভ্রান্তি বা দ্বিধা থাকে। কিন্তু শাস্ত্র বলছে, বলিদান শারদীয়া পূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। তাহলে যাঁরা পশুবলিতে অনিচ্ছুক, তাঁদের করা পুজো কি মহা পূজায় উত্তীর্ণ হবে না? না, তেমন নয় ঘটনাটা। তাঁদের জন্য শাস্ত্রে অনুকল্প বলির বিধান রয়েছে। তাঁরা চালকুমড়ো, শসা, আখ বা কলা বলির মাধ্যমে এই অতি আবশ্যকীয় অঙ্গটি সম্পন্ন করতে পারেন।
কল্পারম্ভ
শাস্ত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী শারদীয়ার ৭টি কল্পের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এর যেকোনও একটিকে অনুসরণের কথা:
কৃষ্ণানবম্যাদি কল্প: আশ্বিনের কৃষ্ণানবমী থেকে মহানবমী
কৃষ্ণাচতুর্দশ্যাদি কল্প: কৃষ্ণাচতুর্দশী থেকে মহানবমী
শুক্লাপ্রতিপদাদি কল্প: শুক্লা প্রতিপদ থেকে মহানবমী
ষষ্ঠ্যাদি কল্প: শুক্লা ষষ্ঠী থেকে মহানবমী
সপ্তম্যাদি কল্প: শুক্লা সপ্তমী থেকে মহানবমী
কেবল মহাষ্টম্যাদি কল্প: শুধু মহাষ্টমীর দিন
কেবল মহানবম্যাদি কল্প: শুধু মহানবমীর দিন
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