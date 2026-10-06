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পুজোয় পর্যটকদের নতুন ঠিকানা ইয়েলবং! বাংলার বিখ্যাত এক রিভার ক্যানিয়নে রোমাঞ্চকর ট্রেকিংয়ের আশ্চর্য সুযোগ...

Durga Puja 2026 Mal Bazar: পুজোর সময়ে হারিয়ে যেতে চান প্রকৃতির অনন্য সৌন্দর্যের মধ্যে? হাতের কাছেই রয়েছে ইয়েলবং। পাহাড়ি গ্রাম ইয়েলবং। কালিম্পংয়ের প্রত্যন্ত গ্রাম। প্লাস্টিকমুক্ত এই গ্রাম দিন-দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে পর্যটকদের মধ্যে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইয়েলবংয়ে ভিড় করছেন পর্যটকেরা।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 06, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 04:33 PM IST
পুজোয় পর্যটকদের নতুন ঠিকানা ইয়েলবং! বাংলার বিখ্যাত এক রিভার ক্যানিয়নে রোমাঞ্চকর ট্রেকিংয়ের আশ্চর্য সুযোগ...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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