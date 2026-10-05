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পুজো শুরু ১৫ দিন আগেই! উঠোনে গর্ত করে বটের ডাল ধান আখ পুঁতে বিশেষ ব্রত! ৫০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো

Durga Puja 2026 Murshidabad: প্রায় ৫০০ বছর আগে এই দুর্গোৎসবের সূচনা করেছিলেন জমিদার বিকল সিংহ। দুর্গাপুজোয় সাধারণত দেবীর বাহন হিসেবে সিংহ থাকলেও, এখানে দুর্গার বাহন হিসেবে দেখা যায় নরসিংহ মূর্তিকে। ষষ্ঠী থেকে ঘট স্থাপিত হলেও পৌরাণিক বোধন ও বিশেষ নিয়ম শুরু হয় জিতাষ্টমী থেকেই।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 05, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 02:32 PM IST
পুজো শুরু ১৫ দিন আগেই! উঠোনে গর্ত করে বটের ডাল ধান আখ পুঁতে বিশেষ ব্রত! ৫০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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