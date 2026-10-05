/পুজো শুরু ১৫ দিন আগেই! উঠোনে গর্ত করে বটের ডাল ধান আখ পুঁতে বিশেষ ব্রত! ৫০০ বছরের প্রাচীন দুর্গাপুজো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে থাকা ঐতিহ্যের দুর্গাপুজোর শেষ নেই! শুধু কলকাতার জাঁকের দুর্গাপুজো দেখেই জেলার দুর্গাপুজোকে ব্যাখ্যা করতে গেলে প্রতি পদে ভুল হবে। যেমন মুর্শিদাবাদ। কান্দির জেমো বাঘডাঙা রাজবাড়ির ৫০০ বছরের প্রাচীন পুজো, প্রকারান্তরে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরই অচ্ছেদ্য অংশ। কান্দির এই রাজবাড়িতে ১৫ দিন আগেই শুরু হয় 'বুড়ি মা' দুর্গার পুজো।
জিতাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে
মহালয়ারও প্রায় দু'সপ্তাহ আগেই ঢাকের বাদ্যি বেজে ওঠে মুর্শিদাবাদের কান্দি পুর এলাকার অন্তর্গত এই জেমো বাঘডাঙা জমিদারবাড়িতে। ১৫ দিন আগেই অধিবাস এখানে। মূল দুর্গাপুজো শুরুর ঠিক ১৫ দিন আগে দেবীর আহ্বানপর্ব শুরু হয়ে যায় এ-বাড়িতে। জিতাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে জীমূতবাহন দেবের আরাধনার মধ্য দিয়ে এখানে দেবী উমার আগমনীবার্তা ঘোষিত হয়।
কে এই জীমূতবাহন?
লোকবিশ্বাস ও পৌরাণিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, জীমূতবাহন গন্ধর্বরাজ বা বরুণের পুত্র। ইনি চরম আত্মত্যাগের প্রতীক। কোথাও কোথাও তাঁকে আবার দেবরাজ ইন্দ্রের ভিন্ন রূপ হিসেবে পুজো করা হয়।
বটডাল, ধানগাছ, আখ
জিতাষ্টমীর দিন বাড়ির উঠোনে একটি ছোট গর্ত করে সেখানে বটগাছের ডাল, কাঁচা ধানগাছ ও আখ পুঁতে বিশেষ পূজা-অর্চনা করা হয়। বাড়ির মায়েরা সারাদিন নির্জলা উপবাস রাখেন। সন্তানদের দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনায় এই 'জিতুয়া' বা জিতাষ্টমী ব্রত পালন করেন তাঁরা। আর সেটা জুড়ে যায় দুর্গাপুজোর সঙ্গে।
'বাঘডাঙা ভাঙা বাড়ি'
একসময় রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই জমিদারবাড়িটি ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছিল। তখন এর নাম হয়েছিল 'বাঘডাঙা ভাঙা বাড়ি'। তবে সম্প্রতি এই পরিবারের বর্তমান বংশধরদের উদ্যোগে সেই প্রাচীন ভবন ও মন্দির সংস্কার করা হয়েছে।
রাজপরিবারের সদস্যরা কাজের সূত্রে রাজ্য বা দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকলেও জিতাষ্টমী ও দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে তাঁরা সবাই ফিরে আসেন। তাঁদের সকলের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে ও অবদানের মধ্যে দিয়ে যথাবিহিত নিষ্ঠা ও আচারের মধ্যে দিয়ে আজও শ্রদ্ধাভরে পূজিতা হন বুড়ি মা দুর্গা। শিকড়ের টানের সঙ্গে মেশে ঐতিহ্যের টান। পারিবারিক সংস্কৃতির সঙ্গে মেশে আবহমানেরর ধারা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)