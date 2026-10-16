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লোকসংস্কৃতির আবহই বাংলার পুজোর আদি ও অকৃত্রিম রূপকে নতুন করে ফিরিয়ে আনছে

Purba Bardhaman Durga Puja 2026: গ্রামের পুজোমণ্ডপগুলিতে দেখা মিলছে চিরাচরিত বাংলার ছবি-- মেয়েরা আঁকছেন আলপনা, প্রাঙ্গণে চলছে কিশোরীদের নৃত্য, ওদিকে শোনা যাচ্ছে ঢাকের বোল আর আকাশে কাশফুলের দ্যুতি। এই সব চিহ্নই খুঁজে বেড়াচ্ছেন জনাচল্লিশেক মানুষ।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 16, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Oct 16, 2026, 04:22 PM IST
লোকসংস্কৃতির আবহই বাংলার পুজোর আদি ও অকৃত্রিম রূপকে নতুন করে ফিরিয়ে আনছে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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