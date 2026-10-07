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সেদিন অপমানিত হয়ে ফিরে না এলে আজ বোধ হয় ধীবরদের দুর্গামন্দিরের পুজো পা দিত না আড়ম্বরের ১০০ বছরে

Purulia's Oldest Durga Puja: পুরুলিয়ার জেলেপাড়া ধীবর সমিতির দুর্গামন্দিরের নানা বৈশিষ্ট্য়। দক্ষিণবঙ্গের স্থায়ী দুর্গামন্দিরগুলির মধ্যে পুরুলিয়ার জেলেপাড়া ধীবর সমিতির এই দুর্গামন্দির অন্যতম। এ বছর ১০০ বছরে পদার্পণ করল এই পুজো। সেই উপলক্ষ্যে রাঙিয়ে তোলা হচ্ছে মন্দিরটি। চলছে পুজোর প্রস্তুতি।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 07, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 04:14 PM IST
সেদিন অপমানিত হয়ে ফিরে না এলে আজ বোধ হয় ধীবরদের দুর্গামন্দিরের পুজো পা দিত না আড়ম্বরের ১০০ বছরে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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