/সেদিন অপমানিত হয়ে ফিরে না এলে আজ বোধ হয় ধীবরদের দুর্গামন্দিরের পুজো পা দিত না আড়ম্বরের ১০০ বছরে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজো আসছে, কাশের বনে লেগেছে শরতবাতাসের দোলা। আকাশের গভীর থেকে ঝরছে শিশির। আর সেই আবহে কোচবিহার থেকে কলকাতা-- আস্তে আস্তে সেজে উঠছে বিভিন্ন পুজোর আয়োজন। যেমন হচ্ছে পুরুলিয়ায়। সেজে উঠছে পুরুলিয়ার ধীবরদের দুর্গামন্দিরের পুজো। পুরুলিয়া জেলার সর্ব বৃহৎ স্থায়ী এই দুর্গামন্দির। জেলেপাড়া ধীবর সমিতির দুর্গামন্দির। দক্ষিণবঙ্গের যে কয়েকটি স্থায়ী দুর্গামন্দির আছে তার মধ্যে পুরুলিয়া শহরের জেলেপাড়া ধীবর সমিতির এই দুর্গামন্দির অন্যতম। তার উপর এ বছর এ পুজো ১০০ বছরে পদার্পণ করছে। তাই সাজো সাজো রব এই পুজোকে ঘিরে। এই উপলক্ষ্যে নতুন করে রাঙিয়ে তোলা হচ্ছে এই মন্দির।
ধীবরদের প্রতিজ্ঞা
এই মন্দির তৈরির ইতিহাস কী? জানা যায়, শতাধিক বছর আগে পুরুলিয়া শহরের এক সার্বজনীন দুর্গামন্দিরে পুজো দিতে গিয়ে নিচু জাতি বলে অপমানিত হতে হয় ধীবর সম্প্রদায়ের মানুষদের। তারপর আর সে পথে পা বাড়াননি তাঁরা। পরে পুরুলিয়ার ধীবর সমাজের মানুষজন একত্রিত হয়ে নিজেদের জমিই দান করেন। সেই জমিতে নিজেদের জমানো টাকা দিয়ে তাঁরা মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। এবং ক্রমে তাঁরা নিজেরাই শ্রমিকের কাজ করে তিল তিল করে তৈরি করেন জেলার সবচেয়ে বড় স্থায়ী এই দুর্গামন্দির।
একাদশীতে প্রতিমা নিরঞ্জন
বিশালাকার এই মন্দিরের গায়ে ফুটে উঠেছে নজরকাড়া শিল্প শৈলী। আজ এই মন্দির সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। পুজো পরিচালনা করেন জেলেরাই। মহা ধুমধামের সঙ্গে পুজোর আয়োজন হয় প্রতি বছর। পুজোর দিনগুলিতে জেলা ছাড়িয়ে ভিন জেলা এবং ভিন রাজ্য থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন। মেলা বসে৷ পুজোর প্রতিটি দিনই নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকে।
একাদশীর দিন রীতি মেনে হয় প্রতিমা নিরঞ্জন৷ সেদিন চলে আতসবাজির প্রতিযোগিতা৷ তবে এবছর আতশবাজির আয়োজন বন্ধ রেখে লেজার শো ও লাইট শোয়ের আয়োজন থাকছে বলে জানান পুজো কমিটির সদস্যরা। জেলার পুজোগুলির মধ্যে এবছর জেলেপাড়া ধীবর সমিতির দুর্গা পুজো সাধারণ মানুষের নজর কাড়বে বলে আশাবাদী পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা।
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