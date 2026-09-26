/পুজোর আকাশে কালো মেঘ! লাগাতার বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে, চিন্তায় উদ্যোক্তারা

প্রদ্যুত্ দাস: দুর্গাপুজো কি বৃষ্টিতে ভাসবে? পুজোর আগে উত্তরবঙ্গে লাগাতার বৃষ্টি। চিন্তায় পুজো উদ্যোক্তা ও ডেকোরেটাররা।
আর মাত্র কয়েকদিন পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। তার আগে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় লাগাতার বৃষ্টি কার্যত চিন্তা বাড়াচ্ছে পুজো উদ্যোক্তা থেকে মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের। ভারী বৃষ্টির জেরে জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বহু পুজো মণ্ডপের সামনে। কোথাও আবার কাদায় ভরে যাচ্ছে মণ্ডপ চত্বর।
জলপাইগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকাতেও বৃষ্টির কারণে সমস্যায় পড়েছেন পুজোর ডেকোরেটাররা। মণ্ডপ তৈরির কাজের একটা বড় অংশই হয় বাইরে। ফলে বৃষ্টি হলেই কাজ থমকে যাচ্ছে। আবহাওয়া কিছুটা ভালো হয়ে রোদের দেখা মিললেই দ্রুত কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে ডেকোরেটারদের। তাঁদের বক্তব্য, মণ্ডপের আউটডোরের কাজেই মূলত বেশি সমস্যা হচ্ছে। বৃষ্টির কারণে কর্মীদের কাজ করতে যেমন অসুবিধা হচ্ছে, তেমনই সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা নিয়েও তৈরি হচ্ছে বাড়তি চাপ। মণ্ডপের কর্মীরাও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে সমস্যায় পড়ছেন।
শুধু মণ্ডপসজ্জা নয়, বৃষ্টির কারণে চিন্তায় মৃৎশিল্পীরাও। প্রতিমা তৈরির পর শুকানোর ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের। বৃষ্টির আবহাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে প্রতিমা শুকোতে সময় বেশি লাগছে। অনেক ক্ষেত্রে মেশিন চালিয়ে বা আগুনের তাপ দিয়ে প্রতিমা শুকোতে হচ্ছে। এতে বাড়ছে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য খরচও।
তবে ডেকোরেটার থেকে মৃৎশিল্পী—সকলেরই আশা, আবহাওয়া দ্রুত ভালো হলে বাকি কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করা সম্ভব হবে। সময়মতো পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে মণ্ডপ ও প্রতিমা তুলে দেওয়ার লক্ষ্যেই এখন আবহাওয়ার সামান্য উন্নতির অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁরা। পুজোর মুখে বৃষ্টির এই ভ্রুকুটি কতটা কাটে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে পুজো উদ্যোক্তা থেকে সাধারণ মানুষ।
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