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পুজোর আকাশে কালো মেঘ! লাগাতার বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে, চিন্তায় উদ্যোক্তারা

Durga Puja 2026: ভারী বৃষ্টির জেরে জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বহু পুজো মণ্ডপের সামনে। কোথাও আবার কাদায় ভরে যাচ্ছে মণ্ডপ চত্বর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 26, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:27 PM IST
পুজোর আকাশে কালো মেঘ! লাগাতার বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে, চিন্তায় উদ্যোক্তারা
Image Credit: পুজোর মুখে লাগাতার বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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