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নিঃশব্দ ইতিহাসের নাম রেবা পাল! আশি বছর বয়সেও ভাঙা ঘরেই বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার দুর্গার চালচিত্র

Krishnanagar Durga Puja 2026: বছরপঞ্চাশেক আগে স্বামীর হাত ধরে এই শিল্পে হাতেখড়ি। স্বামীর মৃত্যুর পরে সংসারের হাল ধরতে নিজেই হাতে তুলে নেন তুলি। এই আশিতেও এখনও প্রতিদিন তুলি ধরেন রেবা পাল। পুজো এলেই তাঁর ভাঙা ঘরে ব্যস্ততা বাড়ে! কারণ তিনি জানেন, তাঁর তুলির টানেই বেঁচে থাকবে বাংলার সাবেকি দুর্গা প্রতিমার আসল সাজ।

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 11, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 09:01 PM IST
নিঃশব্দ ইতিহাসের নাম রেবা পাল! আশি বছর বয়সেও ভাঙা ঘরেই বাঁচিয়ে রেখেছেন বাংলার দুর্গার চালচিত্র

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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