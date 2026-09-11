Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ জানাল মৌসম ভবন! পুজোর বঙ্গে কেমন যাবে আবহাওয়া?

বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ জানাল মৌসম ভবন! পুজোর বঙ্গে কেমন যাবে আবহাওয়া?

Durga Puja Weather Update: অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকেই সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ষার বিদায়প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখন মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে...

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Sep 11, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:44 AM IST
বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ জানাল মৌসম ভবন! পুজোর বঙ্গে কেমন যাবে আবহাওয়া?

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক ব্যাংকে! স্ট্রাইক, সাপ্তাহিক ছুটি-সহ টানা ক'দিন বন্ধ ব্যাংক?
2
3
4
5