/বর্ষা বিদায়ের দিনক্ষণ জানাল মৌসম ভবন! পুজোর বঙ্গে কেমন যাবে আবহাওয়া?

অয়ন ঘোষাল: পুজোর বাকি আর একমাস। এদিকে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে জেরবার রাজ্যবাসী। তবে এবার পুজোর আবহাওয়া নিয়ে সুখবরের পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। পুজোর আগেই অনিষ্ঠানিকভাবে বঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। এখন অশ্বিনের দ্বিতীয়ার্ধে পুজো। তার আগেই বঙ্গে বর্ষা বিদায় নেবে বলে পূর্বাভাস মৌসম ভবনের। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ১০ অক্টোবর মহালয়া। আর তার এক সপ্তাহ পর ১৭ অক্টোবর ষষ্ঠী।
অক্টোবরে আবহাওয়া
প্রসঙ্গত, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময় থেকেই সাধারণত পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ষার বিদায়প্রক্রিয়া শুরু হয়। এখন মৌসম ভবনের পূর্বাভাস বলছে, পুজোর আগেই অনিষ্ঠানিকভাবে বঙ্গ থেকে বিদায় নিচ্ছে বর্ষা। ফলে পুজোর দিনগুলিতে আকাশ সাধারণত পরিষ্কার থাকার কথা। দিনের বেলা রোদের তেজ থাকলেও শরতের শুভ্র আকাশ ও নীল-সাদা মেঘের দেখা মিলতে পারে। দিনের বেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। দুপুরের দিকে আর্দ্রতাজনিত কিছুটা অস্বস্তি থাকলেও বিকেল ও রাতের দিকে আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক হয়ে উঠবে। শেষরাত ও ভোরের দিকে মৃদু ঠান্ডা ভাবও অনুভূত হতে পারে।
পুজোয় নিম্নচাপ!
তবে বর্ষা বিদায় নিলেও অক্টোবরের এই সময়ে আবার বঙ্গোপসাগরে স্থানীয়ভাবে নিম্নচাপ বা ঘূর্ণাবর্ত তৈরির প্রবণতা থাকে। যার প্রভাবে পুজোর সময় ফের নিম্নচাপের বৃষ্টি হতে পারে। পুজোর সারাদিন বা বিকেলে বা সন্ধ্যায় হঠাৎ হঠাৎ করে এক-দু পশলা হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে যদি নিম্নচাপ তৈরি হয়। সবমিলিয়ে আপাতত এটাই স্বস্তির যে পুজোর আগেই বিদায় নিচ্ছে বর্ষা।
নিম্নচাপের জো়ড়া ফলা
প্রসঙ্গত, বর্তমানে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকা থেকে নিম্নচাপ সরে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এটি কিছুটা দক্ষিণ -পশ্চিম দিকে ঝুঁকে রয়েছে। হরিয়ানা থেকে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে গেছে। এই দুয়ের প্রভাবে আজ ভারী বৃষ্টি চার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলাতে। বাকি সব জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।
শনিবার থেকে অবশ্য ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নেই। সব জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। ওদিকে উত্তরবঙ্গে আজ শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস।
শনিবার কালিম্পং এবং জলপাইগুড়ি। ওপরের দুই জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। সব জেলার দু এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা বাতাস। রবিবার কোচবিহার আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায়
কলকাতায় মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ। আজ ও কাল বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। বৃষ্টি না হলেও বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকার কারণে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি থাকবে। রবিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি এবং তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৪.৫ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.২ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৪ থেকে ৯৮ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪০.৭ মিলিমিটার।
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