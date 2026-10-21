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দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনের মধ্যে দিয়েই শারদোৎসবে সমাপ্তির বিষাদছায়া! আবার একটি বছরের দীর্ঘ অপেক্ষায় বাঙালি

Durga Puja 2026: মায়ের মুখে আলো ঠিকরে পড়ছে! সেই আলোতে কি তাঁরও চোখ একটু চিকচিক করছে না? তাঁরও কি চোখে দল নয়? সন্তান মাকে বিদায় দিতে পারছে না বলে, সে ব্যথিত! আর মা স্বয়ং?

Written BySoumitra Sen
Published: Oct 21, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:25 PM IST
দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনের মধ্যে দিয়েই শারদোৎসবে সমাপ্তির বিষাদছায়া! আবার একটি বছরের দীর্ঘ অপেক্ষায় বাঙালি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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