/সরকারি কর্মীদের জোড়া সুখবর: অক্টোবরের বেতন আর ডিএ কবে পাবেন? দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সরকার, পুজোর আগেই লটারি লাগবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুর্গাপূজার আবহে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য জোড়া সুখবর এনে দিল নবান্ন। অক্টোবর মাসের বেতন বা পেনশনের জন্য আর মাসের শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। পুজোর আগেই, আগামী ১৫ অক্টোবর কর্মীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে অক্টোবর মাসের সম্পূর্ণ বেতন ও পারিশ্রমিক। একই দিনে মিলবে মাসিক পেনশন এবং ফ্যামিলি পেনশনও। শুধু তাই নয়, এই মাসের বেতনের সঙ্গে একধাক্কায় যোগ হচ্ছে ২০ শতাংশ বর্ধিত মহার্ঘ ভাতা (ডিএ)। ফলে উৎসবের মরশুমে কর্মীদের ইন-হ্যান্ড বেতন এক ধাক্কায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে চলেছে।
অর্থ দফতরের নির্দেশিকা
রাজ্য সরকারের অর্থ দফতর গত ২৩ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মাসের শেষ কাজের দিনে বেতন হলেও উৎসবের কথা বিবেচনায় রেখে সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে-- অক্টোবর মাসের বেতন, মজুরি, পারিশ্রমিক, সাম্মানিক এবং স্টাইপেন্ড সবই আগামী ১৫ অক্টোবর মিটিয়ে দেওয়া হবে। ওই একই দিনে পেনশনভোগী এবং ফ্যামিলি পেনশনভোগীদের অর্থও ছাড় হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে রাজ্যের সমস্ত ট্রেজারি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আগেভাগেই প্রয়োজনীয় বিল ও নথি জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
১৮% থেকে বেড়ে ৩৮% ডিএ বেড়ে কার কত বেতন হবে?
বেতন এগিয়ে আসার চেয়েও বড় চমক মহার্ঘ ভাতায়। অর্থ দফতরের ৪ অগস্ট ২০২৬ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১ অক্টোবর থেকে কর্মীদের ডিএ-র হার ১৮ শতাংশ থেকে একলাফে বাড়িয়ে ৩৮ শতাংশ করা হয়েছে।
অর্থাৎ মোট ২০ শতাংশ পয়েন্ট ডিএ বৃদ্ধি পেয়েছে। বেসিক পে বা মূল বেতনের ওপর ভিত্তি করে এই বৃদ্ধির ফলে কর্মীদের মাসিক আয়ে বড় পরিবর্তন আসবে:
২০,০০০ মূল বেসিক পে হলে
আগে ১৮% হারে ডিএ মিলত ৩,৬০০। নতুন ৩৮% হারে তা বেড়ে দাঁড়াবে ৭,৬০০। অর্থাৎ প্রতি মাসে সরাসরি ৪,০০০ টাকা বেশি পাবেন।
৩০,০০০ মূল বেসিক পে হলে
পূর্বে প্রাপ্য ডিএ ছিল ৫,৪০০-- ৩৮% হারে তা বেড়ে হবে ১১,৪০০। ফলে মাসিক অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পাবে ৬,০০০ টাকা।
৪০,০০০ মূল বেসিক পে হলে
আগে যেখানে ৭,২০০ ডিএ মিলত, এখন তা দাঁড়াবে ১৫,২০০। অর্থাৎ মাসিক বৃদ্ধি ঘটবে পুরো ৮,০০০ টাকা।
(উল্লেখ্য, এই হিসাবটি শুধুমাত্র বেসিকের উপর ডিএ-র পার্থক্যের নিরিখে। বাড়িভাড়া ভাতা (HRA), অন্যান্য ভাতা বা পিএফ-ট্যাক্স কর্তনের পর চূড়ান্ত টেক-হোম বেতনের অঙ্কে সামান্য হেরফের হতে পারে।)
কারা পাবেন এই বর্ধিত সুবিধা?
অর্থ দফতরের নির্দেশ অনুযায়ী, মূল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি আরও একাধিক ক্ষেত্রের কর্মীরা এই আগাম বেতন ও বর্ধিত ডিএ-র আওতায় পড়বেন:
১. সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ।
২. রাজ্যের বিভিন্ন বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Bodies) ও স্বায়ত্তশাসিত সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।
৩. ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সমস্ত কর্মী ও আধিকারিক।
৪. পুরসভা, পুরনিগম ও অন্যান্য স্থানীয় পুরপ্রশাসনের কর্মীরা।
৫. সংশোধিত নিয়মের আওতায় থাকা পেনশনভোগী ও পারিবারিক পেনশনভোগী (DR)।
পেনশনভোগীদের জন্য স্বস্তি:
কর্মীদের মতো পেনশনভোগীরাও আগামী ১৫ অক্টোবর বর্ধিত ডিয়ারনেস রিলিফ (DR) সহ পুরো পেনশন পাবেন। সংশোধিত নিয়মে পেনশনভোগীরা ৩৮ শতাংশ হারে ডিআর পাবেন।
অন্যদিকে, যাঁরা এখনও প্রি-রিভাইজড পে-স্ট্রাকচার (ROPA 2009) অনুযায়ী পেনশন পান, তাঁদের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ২২৩ শতাংশ হারে ডিআর কার্যকর হবে। সব মিলিয়ে, পুজোর কেনাকাটা ও উৎসব উদযাপনের মুখে রাজ্য সরকারের এই আগাম অর্থ ও বর্ধিত ভাতার ঘোষণা লক্ষ লক্ষ পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।
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