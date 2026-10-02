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সরকারি কর্মীদের জোড়া সুখবর: অক্টোবরের বেতন আর ডিএ কবে পাবেন? দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সরকার, পুজোর আগেই লটারি লাগবে?

West Bengal Govt Employee October Salary: কর্মীদের মতো পেনশনভোগীরাও আগামী ১৫ অক্টোবর বর্ধিত ডিয়ারনেস রিলিফ (DR) সহ পুরো পেনশন পাবেন। সংশোধিত নিয়মে পেনশনভোগীরা ৩৮ শতাংশ হারে ডিআর পাবেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 02, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 05:44 PM IST
সরকারি কর্মীদের জোড়া সুখবর: অক্টোবরের বেতন আর ডিএ কবে পাবেন? দিনক্ষণ জানিয়ে দিল সরকার, পুজোর আগেই লটারি লাগবে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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